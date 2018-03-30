Bediüzzaman'ı tanımak gerekir

Araştırmacı Yazar Ali Vapurlu; Ahirzaman Müceddidinin özelliklerini ve faziletlerini sayarak Risale-i Nurlar’ın her konuda rehber olduğunu anlattı.

Yeni Asya Yönetim Kurulu üyesi Ali Vapurlu; Adıyaman, Elazığ ve Malatya’da seminer verdi. Vefatının 58. yılında rahmetle andığımız Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi Bediüzzaman Said Nursî, bütün yurt sathında programlarla yad ediliyor. Bu çerçevede geçen Cumartesi günü Ali Vapurlu iki saatlik bir seminerle Malatyalılarla buluştu. İki bölüm halinde sunulan seminerde Ali Vapurlu, Üstadın hem manevî şahsiyetini hem de iman, hayat ve şeriat mertebelerini gayet güzel bir vukufiyetle anlattı. Âyet, Hadis ve Risale-i Nurlarla konuya açıklık getiren Vapurlu, ahirzaman müceddidinin özelliklerini ve faziletlerini sayarak Risale-i Nurlar’ın her konuda bize rehber olduğunu anlattı. Siyasal İslâmın tükeneceğine ve Nursi modelinin insanlığa yön göstereceğine değinen yazarımız özetle şunları söyledi:

“Maddî ve manevî bir makam talep etmeden, ihlâsla İslâma hizmet eden, Süfyana baş eğmeyen, mezarında bile rahat bırakılmayan, eserleri 60 dünya diline çevrilen, yüzyıllardır gönüllerde rahmet ve minnetle anılan, geride miras bırakmayan Allah ve Peygamber dostu başka kim var? Şimdi çoklar müceddidlik ve mehdilik dâvâ ediyor. Osmanlı’nın sonunda başlayan hizmetleriyle, İstiklâl Savaşı yıllarında, tek parti devrinde, çok partili Demokrasi devrinde hep istikameti gösteren, müsbet hareketi şiar edinen, ne isyancı ne teslimiyetçi bir siyaset izleyen müceddid ve Mehdi Bediüzzaman Said Nursî’dir. İşte biz onun eserleriyle hizmet ediyoruz. Yeni Asya ekolü tamamıyla bu yoldadır.“