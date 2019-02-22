Bekaroğlu hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Bekaroğlu’nun 16 Haziran 2018’de, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu hakkında “Allah belânı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Paylaşım üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bekaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilen fezlekede, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu paylaşımın, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde olduğuna karar verildi. Fezleke, Anayasa’nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu’nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. AA

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