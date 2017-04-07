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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

''Ben değişmedim, Ak Parti değişti''

07 Nisan 2017, Cuma 17:48
Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu, anayasa değişikliği referandumunda kesin olarak ‘hayır’ oyu vereceğini açıkladı.

2003’ten 2013’e kadar AKP’yi desteklediğini hatırlatan Bayramoğlu, “Birincisi reformist politikalar. Benim gibi insanların desteğinin ikinci bir nedeni de Ak Parti’nin ortaya koyduğu liberal politikalardı. Hata yapmış olabilirim, yanlış yapmış olabilirim. Ama şunu açık söylüyorum ki, ben değişmedim, Ak Parti değişti” dedi. Bayramoğlu, Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman’ın “Referandumda ‘Hayır’ cephesinde yer alan insanların büyük çoğunluğu yabancılaşmış parçamız” şeklindeki sözlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptıklarıyla örtüştüğünü savundu. 

Erdoğan demokrat değİldİ 

Bayramoğlu, “Hayrettin Karaman’ın yazdıklarıyla Erdoğan’ın yaptıkları çok örtüşüyor diye bütün muhafazakâr kesimi veya Ak Partili seçmeni bu zihniyet kalıbı içerisinde tanımlamanın doğru olmadığını düşünüyorum” diye ekledi. “Erdoğan ve çevresi açısından baktığımızda bu, narsistik bir otoriter popülizmin İslâmî ya da yerel-millî tarifi” şeklinde yorumlayan Bayramoğlu, “Ak Parti’ninki sadece bir siyasî parti öyküsü değil, aynı zamanda siyasî elitlerin, dindar-muhafazakâr elitlerin de öyküsüdür. Bu elit içinde bir ayrışma, toplumsal kesimlerde ise evrensel değerlerle tanışma yaşandı” yorumunda bulundu. Gazete Duvar’a verdiği röportajda, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında “Bence gizli bir hayırcı” diyen Bayramoğlu, “Erdoğan demokrat değildi. İlk günden itibaren bunu görüyorduk. Ama demokrat olmayan bir adamın İslâmî kesimi sırtına alıp ‘Ben Avrupa Birliği’ne gireceğim, Kopenhag Kriterlerini uygulayacağım’ demesi herhalde hafife alınacak bir şey değildi” diye konuştu. 

Etiketler: ali bayramoğlu, referandum
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  • Ali Tam

    08.04.2017 03:28:40

    Yeni Asya AKP ve muhibleri hakkinda tahlil konusunda hic yanilmadi. Demokrat degiller, olamadilar, olamayacaklar. Yollari, tarzlari, inanclari uygun degil. Demokratliga bu kadar taban taban zit siyasal yapi olan AKP bünyesine aldananlarin ne hallere düstügünü hepimiz gördük. Önce sarmas-dolas sonra en büyük düsman. Önce yoldas sonra hain. AKP'nin bu halini yüzde 99,99 örtüsmeyle öngören basiretli Yeni Asya'yi tebrik ederim.

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