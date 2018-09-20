"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bereket ve paylaşmanın simgesi: Aşure günü

20 Eylül 2018, Perşembe 20:36
Aşure Günü, peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve Hazret-i Hüseyin'in şehit edildiği gündür.

Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharremin onuncu gününe denk geliyor.

Aşure, paylaşmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor.

Aşure nereden geliyor?

Rivayete göre Allah, Nuh Peygamber’e çok büyük bir gemi yapmasını emreder ve Nuh Peygamber, emre itaat ederek büyük bir gemi yapar. Ardından bütün inananları ve her cinsten birer çift hayvanı da gemisine alır. Allah sonunda büyük bir tufanı kopartır. Yalnızca gemiye binen inananlar kurtulur.

Gemi aylarca suda kalır ve bu süreçte yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Durum böyle olunca, gemide kalan yiyecekleri bir kazanda toplayıp bir çorba pişirmeye başlarlar. O zamanda yapılmış çorbaya bugün Aşure deniyor.

Aşure pişirmek yüzyıllardan bu yana değişmeyen bir gelenek haline geldi.

Aşure için buğday en çok talep edilen tahıl bitkisi. Ocaklarda kaynatılan aşurenin yapımında buğday haricinde nohut, fasulye, kuru kayısı, kuru üzüm, pirinç, gül suyu, fındık, badem, ceviz, nar kullanılıyor.

Kutsal kabul edilen ortak bir değer

Milattan önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından Muharrem ayının bugünü kutsal kabul ediliyor.

Zira hadis kaynaklarına göre de Nuh Peygamber’in gemisinin tufandan kurtulması ve Musa Peygamber'in Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiselerinin de bugün yaşandığına inanılıyor.

Aşure Günü’nde yaşandığı kabul edilen diğer hadiseler şunlar;

Adem Peygamber’in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi

İdris Peygamber’in diri olarak göğe yükseltilmesi

İbrahim Peygamber’in ateşte yanmaması

Yakup Peygamber’in oğlu Yusuf'a kavuşması

Eyyub Peygamber’in hastalıklarının iyileşmesi

Yunus Peygamber’in balığın karnından çıkması

İsa Peygamber’in doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi

Kerbela olayı

Aşure Günü’nün içinde yer aldığı Muharrem ayı, Müslümanların hafızasında büyük bir acının da tarihi. Bu ayda Muhammed Peygamber’in torunu Hüseyin’in ve çoğu Ehlibeyt mensubu 70’ten fazla insan Kerbela’da şehit edildi.

"Kerbela olayı" özellikle İran, Irak, Lübnan ve Afganistan'da düzenlenen Aşure törenleriyle anılıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Muharrem, Aşure, Kerbelâ, Müslüman, barış, kardeşlik
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bereket ve paylaşmanın simgesi: Aşure günü

    Macron: AB’de derin bir reformdan yanayım

    İsrail'in Orta Doğu'da savaş korkuları devam ediyor

    Enis Berberoğlu'na tahliye

    BİK Genel Kurulunda gazetelerle ilgili yeni düzenleme

    ‘Esnaf zor durumda’

    ABD'de Maryland eyaletinde silahlı saldırı

    Birlik çağrısı Akit'i niye rahatsız etti?

    Mısır - İsrail 'anlaşması'nın gizli belgeleri 40 yıl sonra kamuoyu ile paylaşıldı

    AB'nin en yüksek mahkemesinden ''organik'' helal et görüşü

    Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu
    📷

    ''Bu büyük hapishanede kalmaya devam ederlerse ben de özgür değilim"

    5 bin Suriyeli daha ülkelerine geri döndü

    Ankapark ihalesinin kazananı belli oldu

    Papa'dan 'yabancı düşmanlığı' uyarısı

    Risale-i Nur'dan bölümler: Kerbelâ’ya kader noktasından bakmak...

    Uzmanlardan ailelere önemli 'fastfood' uyarıları

    'Yeni Ekonomi Programı'nın ''enflasyon'' hedefleri açıklandı

    Adalet Bakanlığı'ndan bedelli askerlikte 'adli tatil dönemi' talebi

    Akdeniz'deki ilk sondajın tarihine ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geleceğimizde demokrasiye yer yok, öyle mi?!
    Süleyman KÖSMENE

    Aşure Günü’nde neler yapalım?
    Genel

    Birlik çağrısı Akit'i niye rahatsız etti?
    Genel

    Yeni Asya’nın duruşu
    Halil ELİTOK

    Aşure Günü’nün fazileti
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti
    Genel

    Gecikme krizi derinleştirir
    Genel

    Çözüm, parlamenter demokrasiye dönüş
    Genel

    ‘En parlak beyinleri dışarıya kaptırdık’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.