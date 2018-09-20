Bereket ve paylaşmanın simgesi: Aşure günü

Aşure Günü, peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve Hazret-i Hüseyin'in şehit edildiği gündür.

Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharremin onuncu gününe denk geliyor.

Aşure, paylaşmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor.

Aşure nereden geliyor?

Rivayete göre Allah, Nuh Peygamber’e çok büyük bir gemi yapmasını emreder ve Nuh Peygamber, emre itaat ederek büyük bir gemi yapar. Ardından bütün inananları ve her cinsten birer çift hayvanı da gemisine alır. Allah sonunda büyük bir tufanı kopartır. Yalnızca gemiye binen inananlar kurtulur.

Gemi aylarca suda kalır ve bu süreçte yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Durum böyle olunca, gemide kalan yiyecekleri bir kazanda toplayıp bir çorba pişirmeye başlarlar. O zamanda yapılmış çorbaya bugün Aşure deniyor.

Aşure pişirmek yüzyıllardan bu yana değişmeyen bir gelenek haline geldi.

Aşure için buğday en çok talep edilen tahıl bitkisi. Ocaklarda kaynatılan aşurenin yapımında buğday haricinde nohut, fasulye, kuru kayısı, kuru üzüm, pirinç, gül suyu, fındık, badem, ceviz, nar kullanılıyor.

Kutsal kabul edilen ortak bir değer

Milattan önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından Muharrem ayının bugünü kutsal kabul ediliyor.

Zira hadis kaynaklarına göre de Nuh Peygamber’in gemisinin tufandan kurtulması ve Musa Peygamber'in Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiselerinin de bugün yaşandığına inanılıyor.

Aşure Günü’nde yaşandığı kabul edilen diğer hadiseler şunlar;

Adem Peygamber’in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi

İdris Peygamber’in diri olarak göğe yükseltilmesi

İbrahim Peygamber’in ateşte yanmaması

Yakup Peygamber’in oğlu Yusuf'a kavuşması

Eyyub Peygamber’in hastalıklarının iyileşmesi

Yunus Peygamber’in balığın karnından çıkması

İsa Peygamber’in doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi

Kerbela olayı

Aşure Günü’nün içinde yer aldığı Muharrem ayı, Müslümanların hafızasında büyük bir acının da tarihi. Bu ayda Muhammed Peygamber’in torunu Hüseyin’in ve çoğu Ehlibeyt mensubu 70’ten fazla insan Kerbela’da şehit edildi.

"Kerbela olayı" özellikle İran, Irak, Lübnan ve Afganistan'da düzenlenen Aşure törenleriyle anılıyor.