Boydak’ların malları üzerindeki tedbir kalktı

Aralarında tutuklu Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boydak, Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın da bulunduğu 68 sanıklı dâvânın duruşmasının 4’üncü gününde, mahkemenin dinlediği 80 şahidin ardından ara kararı verdi.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından söz alan Kayseri Sanayi Odası eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, kendi ve diğer Boydakların mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılmasını talep etti. Boydak, “Vergi ödeme zamanı geldi, vergilerimizi ödeyebilmemiz için, hesaplarımızın üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum. 2016 gelir vergisi rekortmenleri açıklandığında yine ilk 10 içinde Boydak kardeşlerin yer alacağına inanıyorum. Hızlı karar verilmesi için dosyamın ayrılmasını istiyorum” dedi. Mahkeme, bütün sanıkların şahsî banka hesaplarının üzerindeki tedbir kararını kaldırdı. DHA

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