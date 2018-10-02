Bu kadar tutuklama niye?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Sözüer, MHP’nin sunduğu 7 maddelik af teklifinin sürekli gündemde tutulmasının her alanda sorun doğurduğunu ve bir an önce konunun gündem dışına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan Sözüer, cezaevlerinin doluluğuyla ilgili şunları söyledi; “Dolmasının birinci nedeni gereksiz tutuklamalar. İçişleri Bakanımız daha yakında açıkladı: Bu yılın ilk dokuz ayda 15 bin kişi uyuşturucu maddelerden tutuklanmış. Yıl sonuna doğru 20 bini bulur. Sadece bir suçtan 20 bin kişi tutuklanırsa, buna cezaevi yetmez. Acaba bu kadar tutuklama gerekiyor mu? Yeni ceza kanunu sisteminde, tutuklama yerine adlî kontrol var. Meselâ Rahip evinde değil mi? Bunun gibi adlî kontrol tedbirleri, örneğin elektronik kelepçe niye daha yaygın uygulanmıyor? Çünkü biz tutuklamayı peşin ceza gibi ve caydırma amacıyla kullanıyoruz. Sonra cezaevleri doldu deyip, haydi boşaltalım diyoruz.”

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