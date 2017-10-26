Bunlar hangi hukukta var?

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, “Hiç ifade dahi almadan, kendini savun demeden insanları suçlu diye cezalandırmak modern hangi hukukta vardır?” sorusunu sordu.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, “Hiç ifade dahi almadan, kendini savun demeden insanları suçlu diye cezalandırmak modern hangi hukukta vardır?” sorusunu sordu.

Habertürk’te yayınlanan ‘Türkiye’nin Nabzı’na katılan Hanefi Avcı programdaki konuşmalarını sosyal medya hesabında da paylaştı. “Ceza kanununda neyin suç olduğu bellidir” diyen Avcı şunları söyledi; “Hiç ifade dahi almadan, kendini savun demeden insanları suçlu diye cezalandırmak modern hangi hukukta vardır? Soruşturma yapılsın, yanlış da olsa hiç sorun değil ama siz insanları ifade dahi almayıp suçlu olarak görevden almamalısınız. Herkes FETÖ ile mücadele etmek zorunda. Ama ben onunla mücadele ediyorum diye hata yapamazsınız, iftira edemezsiniz, rüşvet yiyemezsiniz. Peki bunların ne kadarı iftira? Ne kadarında kişisel gayret var bunların? Bu mantıkla bakarsanız sizin yandaşınızın hatasını görmezsiniz.”

Suça karışmayan kişileri cezaevine koymak çok büyük hata

Hiçbir araştırma, hiçbir soruşturma yapılmadan, sadece istihbarat ve güvenlik birimlerinin tahkikatıyla insanlar meslekten ihraç ediliyor. Bu örgütle mücadele uzun vadelidir ve devam edecektir. Açıkça suça karışmayan kişileri cezaevine koymak çok büyük hatadır. Örgütten kaçmaya, uzaklaşmaya çalışanları şu veya bu şekilde içeri koyarsak, içerde militanlaşıp asıl keskin örgüt elemanı yetiştirmiş oluruz. Ceza kanununda neyin suç olduğu bellidir. 2. Darbeye karışmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen, kumpas dâvâlarına katılan, eylemsel davranışlarda bulunan kişiler karşılığını görmeli. Biz çok ciddî bir küskünler zümresi yaratıyoruz. Ölçümüz, 1. Darbeye karışan herkes yargılanmalı ve karşılığını görmeli. Biz bütün yapıyı düşman gördüğümüz, bütün yapıyı cezalandırmakla uğraştığımız için asıl çekirdek yapıyı göremiyoruz. Bu asıl tehlikedir. 15 Temmuz’a kadar olan biten farklıydı, 15 Temmuz’dan sonra farklı. 15 Temmuz’da herkes vicdanî olarak kararını verdi. Türkiye’deki bütün insanların vatanını sevdiğine inanıyorum.”