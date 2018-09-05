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'Büyük bir felaket olasılığı var'

05 Eylül 2018, Çarşamba 21:55
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tahran zirvesi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini belirterek, "İdlib'den kaçacaklara yardım etmek gerekiyor. Nasıl yardım edebileceğimizi konuştuk. Türkiye bu konuda önemli ortağımız." dedi.

Çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İkili, görüşmelerinin ardından Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

 

Türkiye'nin Almanya için sadece komşu ülke olmadığını, 3 milyondan fazla Türk kökenlinin Almanya'da yaşadığını ifade eden Maas, bu insanların kendi kültürlerini zenginleştirdiğini dile getirdi.

Maas, Türk kökenlilerin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını söyleyerek Türkiye ve Almanya arasındaki yakın ekonomik ilişkilere vurgu yaptı.

NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi gibi birçok platformda Türkiye ile ortak olduklarına işaret eden Maas, "İlişkilerimizin yapıcı olmasında stratejik menfaatimiz var." ifadesini kullandı.

İkili ilişkilere de değinen Maas, "Türkiye ve Almanya arasında son yıllarda tabii ki bazı yanlış anlaşmalar oldu. Ziyaretimde bu konuları da ele aldık." diye konuştu.

Suriye

Maas, Suriye'deki durum başta olmak üzere uluslararası meseleleri de ele aldıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, tabii ki büyük bir endişeyle sınırındaki gelişmeleri izliyor, bizler de endişeliyiz. Öngörülmesi mümkün olmayan insani bir felaketi ortaya çıkarabilecek gelişmelere gebe olan bir bölgeden (İdlib) bahsediyoruz. İdlib’den kaçacaklara yardım etmek gerekiyor. Nasıl yardım edebileceğimizi konuştuk. Türkiye bu konuda önemli ortağımız."

Bu hafta Tahran'da düzenlenecek zirvenin önemine işaret eden Maas, "Bu konuda da Türkiye'yi destekliyoruz. Çünkü uluslararası toplumdaki birçok çevre, Türkiye'ye bakıyor. Belki Türkiye'nin duruma müdahale noktasında diğer ülkelerden daha fazla imkanı, katkısı olabilir diye düşünüyor." dedi.

İdlib'te insani felaketin önlenmesini amaçladıklarını belirten Maas, Suriye'de çoğu çocuklardan oluşan 3 milyondan fazla insanın korunaksız olduğuna dikkati çekti.

Maas, "İmkanları doğrultusunda bu çatışma durumunda olan kesimlere etki etmek isteyen Rusya ve diğer ülkeler de var. Büyük bir felaket olasılığı da var. Çatışmaların olabileceğini ve bu çatışmaların belli cephelerde yoğunlaşabileceğini görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Heiko Maas, konunun insani boyutu yönünden neler yapabileceklerini Türkiye ziyareti çerçevesinde masaya yatırdıklarını kaydetti.

 

AA

Etiketler: türkiye, almanya, heiko maas
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