Mafya lideri Alaattin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nde, cezaevi müdürünü eliyle yaptığı tetik işaretiyle tehdit ettiği gerekçesiyle 3 gün hücre cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre Alaattin Çakıcı’nın, 15 Ağustos’ta görüştüğü avukatı Zeynep Çiftçi’ye, “Hasan’a söyle, bu cezaevi müdürüyle gelip konuşsun. Bir de Trabzonluymuş, Samsun’da ikamet ediyormuş” dedikten sonra sağ elini sol elinin altına koyarak parmaklarıyla tetik işaretine benzer bir hareket yaptığı kamera kayıtlarıyla tesbit edildi. Bunun üzerine Sincan Cezaevi yönetimi, hükümlü Çakıcı hakkında disiplin soruşturması başlattı. Olaya ilişkin yazılı ifade veren Çakıcı, cezaevi müdürüne yönelik suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Çakıcı, ‘Hasan isimli tanıdığından müdür bey ile konuşmasını ve kapı açma raporu’ olduğunu söylemesini istediğini savundu. Cezaevi Disiplin Kurulu’nun 5 Eylül tarihli kararında ‘kurum görevlilerine hakaret ve tehditte bulunmak’ suçunu işlediği belirlenen Çakıcı’ya 3 gün hücre cezası verildi. AA

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.