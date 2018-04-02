Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı verildi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

AA

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