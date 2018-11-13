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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Çengelköy ve Kuleli'deki 15 Temmuz davasında 50 sanık için istenen ceza açıklandı

13 Kasım 2018, Salı 12:17
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında 50 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada 50 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 39. duruşmaya, 48'i tutuklu 54 sanık ile avukatları katıldı. 

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarıyla bazı müştekiler de hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu, esas hakkındaki mütalaasını hazırladığını belirtti.

Mütalaada, Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları eski Albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar ile 14 çevik kuvvet polisinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Rütbeli 36 asker hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, 8 rütbeli askerin Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk, Osman Yılmaz ve Fatih Dalgıç'ın şehit edilmesine ilişkin "nitelikli kasten öldürme" suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi öngörüldü.

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe girişimi
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