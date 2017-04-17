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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

CHP'li Tezcan: Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır...

17 Nisan 2017, Pazartesi 13:08
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Tezcan, "Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır; seçimin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesidir" dedi.

Tezcan,Ankara Kazım Karabekir İlkokulu'nda 2227 nolu sandıktaki çıkan mühürsüz oyların sandık kurulu tarafından mühür basıldığını belirterek olaya ilişkin çekilmiş görüntüleri basın toplantısında yayınladı.

Tezcan, "Oy pusulaları ve zarfları, mühürsüz olarak geçersiz sayılması demek, siyasi partilerin sandık kurullarına üye vermesi hükmünü fiilen anlamsız hale getirmektir. Yok etmektir. Çünkü siyasi partiler sandık kuruluna üye olarak o üyeler yoluyla dışardan oy getirip torbalara sandıklara sokulmasını önlemek üzere bu mühür getirilmiştir. Dışardaki oylarla değiştirilmesini önlemek üzere getirilmiş bir önlemdir. Özellikle bir videomuz var, sayım sırasında. Sosyal medyada üretilmiş bir görüntü değil. Gerçek bir görüntüdür. Bu uygulamanın nasıl bir seçim yaptığımızı en çıplak şekilde gösterdiğini birlikte göreceğiz. Bu bizim avukat arkadaşımızın, kadın arkadaşımızın açık uyarısı itirazıdır. Sonuçta YSK tercih mühürlerinin kullanılacağını genelgeyle belirlemesine rağmen, evet mühürleriyle ilgili karar vererek bir başka usulsüzlüğe yol açmıştır. YSK bu referandumda aynen şunu söylemiştir. Özeti şudur, bizi buraya getiren irade bunu istiyor demiştir. YSK 2017 referandumunda ne yazık ki bizi buraya getiren irade bunu istiyor ifadesini eylemleriyle göstermiş ve kullanmıştır" diye konuştu.

Tezcan, "Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır; seçimin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesidir" dedi.

DHA

Etiketler: referandum, bülent tezcan
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