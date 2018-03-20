Çiftlik Bank’ın 34 aracına el konuldu

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

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