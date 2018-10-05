Çözüm af değil, rehabilite

Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay ve çok sayıda vatandaş İstanbul Sirkeci Büyük Postane önünde bir araya geldi.

‘Gelecek nesiller için buluşuyoruz’ diyerek bir araya gelen dernek gönüllüleri ve vatandaşlar ‘Af tasarısının yeniden gözden geçirilmesi’ için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendiler ve Dernek Başkanı Bilal Ay önderliğinde Cumhurbaşkanına bir mektup gönderdiler. Söz konusu tasarıyla salıverilecek uyuşturucu bağımlıların toplumu tehdit edeceğini belirten Ay şunları dedi: “Böyle bir ortamda, bu kişilerin salıverilmesinin sorunu çözmek bir yana dursun, meseleyi daha da vahim bir noktaya taşımasından endişe ediyoruz. Sokaklara yeniden dönecek olan torbacıların, akla hayale gelmeyecek pazarlama teknikleriyle, bağımlıların sayısını milyonlara, yüreği yanan aile bireylerinin sayısını da 10 milyonlara çıkartmasından endişe ediyoruz! 50 bin torbacı, basit bir hesapla 100 kişiyi bu belaya bulaştırsa 5 milyon yeni bağımlı gibi korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalabileceğimizden endişe ediyoruz!” İstanbul

Devlet gerekeni yapmalı

Af tasarının toplumsal ihtiyacı karşılamayacağını belirten Ay çözümün rehabilite olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle tamamdı: “Bu insanlarımız için yapılması gereken şey, bir daha bu suçu işlememeleri için onları rehabilite etmektir. Devletimizin bu amaçla, ‘Islah ve Rehabilitasyon Evleri’ açması gerektiğini düşünüyoruz. Torbacılar, cezalarının bir kısmında buralarda rehabilite edilerek, tedavi olmuş bir şekilde toplumun arasına dönmeli. Çünkü cezaevinden çıkan bu insanların tamamına yakını bu işe geri dönmekte ve insanları zehirlemeye maalesef devam etmektedir. Bu yüzden konunun küçümsenecek bir tarafı bulunmamaktadır!”

Haber: Ülker Yılmaz Caba

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