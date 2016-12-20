Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Güvenlik toplantıları bombaları durdurmuyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, “Güvenlik toplantıları güzel, bakanların olay mahallerine koşuşturmaları güzel ama PKK bombalarını durdurmada yeterli olmaktan uzak” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili olarak “Güvenlik toplantıları güzel, bakanların olay mahallerine koşuşturmaları ve her yerde boy göstermeleri ve dokunaklı konuşmaları da güzel, ama PKK bombalarını durdurmada yeterli olmaktan uzak. Daha bir toplantının basın açıklaması yapılamadan ikinci bir olay yaşanıyor” görüşünü savundu.

Bu yangınları çıkaran gizli eller kim?

Çevik’in Yeni Birlik’te ‘PKK ile her yerde savaş başlatılmalı’ başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye’de yaşanan olayların arkasında farklı güçler olduğuna dikkat çekti ve “Oradan oraya koşturup yangın söndüreceğimize bu yangınları çıkaran elleri kendi yuvalarında cezalandırsak, çalışamaz hale getirsek daha iyi değil mi?” dedi.