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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sudan ile iyi bir yoldayız

21 Kasım 2018, Çarşamba 19:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Arzumuz Sudan ile kazan kazan ilişkisine dayalı sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmek. Sudan ile iyi bir yoldayız." dedi.

Beraberindeki bakanlarla, aralık ayında Sudan ile yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi hazırlıkları ele almak için Sudan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Oktay, 2 gün süren görüşme ve toplantılarda önemli mesafe aldıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 yıl sonra 10 milyar dolara taşıma gibi bir hedefle yola çıkıldığını anımsatan Oktay, "Şu anda 500 milyon doların altındayız ticaret olarak. Bizi çok hızlı bir şekilde 10 milyar dolara taşıyacak projeler için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve askeri alanda ciddi ilişkilerimiz var"

Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in katkısıyla tarım alanlarının tahsisi noktasında aralık ayında yapılacak toplantıda nihai aşamaya geleceklerini dile getiren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvancılık projesiyle ilgili alan tahsisi var. Madencilik alanında MTA'nın bir şirketi MTA Company adıyla kuruldu dün itibarıyla. TİGEM'in bir nevi buradaki ofisini açtık. Bazı konuları önümüzdeki toplantıda imzaları atılacak aşamaya getirdik. Genişleyerek devam edecek projelerimiz. Sudan'da ciddi bir istihdam alanı oluşturulacak. Sağlık konusunda önemli bir fırsat var. Türkiye'nin sağlık konusundaki tecrübelerinin Sudan'a aktarılmasıyla ilgili ciddi bir talep var. Sanayi ve askeri alanda ciddi ilişkilerimiz var. Turizmle ilgili Sevakin Adası'nda TİKA’nın çalışmaları vardı. Şu anda oradaki 3 ana binanın restorasyonu tamamlanmış durumda. Şimdiden oranın yüzü de değişmeye başladı. Adayı cazibe merkezi haline getirecek şekilde çalışmalar var."

Oktay, Port Sudan bölgesine ayrı önem verdiklerini, Sudan'ın dışarıya açılması ve Sudan'a malzeme getirilmesi noktasında bu bölgede ciddi bir iş birliği için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Doğal gaz rezervleri

Zaman ilerledikçe bu gelişmelerin Sudan halkına ve Türkiye'ye olan yansımalarını göreceklerini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Arzumuz Sudan ile kazan kazan ilişkisine dayalı sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmek. Sudan ile iyi bir yoldayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Projeleri tamamlayın gelin' talimatı vermişti. O yönde olumlu adımlar attığımıza inanıyorum. Sudan petrol rezervleri ile bilinen bir ülke. Sudan'da yeni doğal gaz rezervlerinin olduğunu ifade ettiler. Türkiye her ne kadar petrol ve doğal gaz üretmese de son dönemde bir enerji üssüne dönüşmüş durumda. Türk Akımı'nın açılışını yapmış durumdayız. Bununla ilgili de Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile fikir teatisinde bulunduk. Verimli çalışmaya başladıkça yeni projeler de beraberinde gelecektir."

Oktay, sadece devletten devlete kurulan ilişkilerle ekonomik iş birliğinin sürdürülemeyeceğini, her zaman özel sektör öncülüğünde kalkınma modelini benimsediklerini ifade etti.

Özel sektörü Sudan'daki iş birliğini değerlendirmeye davet eden Oktay, bununla ilgili yasal ve lojistik altyapıyı hazır hale getirmeye çalışacaklarını vurguladı.

AA

Etiketler: Sudan, Oktay
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