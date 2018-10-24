Danıştay'ın tartışmalı ''öğrenci andı'' kararı temyize götürüldü

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştayın "öğrenci andı"na ilişkin kararını temyize götürdü.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, öğrenci andına ilişkin Danıştay kararı temyize götürüldü ve yürütmesinin durdurulması istendi.
Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "öğrenci andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti.
Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.
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AA