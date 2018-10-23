"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Dayatma hortlamasın

23 Ekim 2018, Salı 01:29
Danıştay’ın “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin kararı, toplumun birçok kesiminden tepki görüyor.

Danıştay’ın, 8 Ekim 2013’te kaldırılan ‘Öğrenci Andı’ için ‘yeniden okutulsun’ şeklinde bir karar alması ‘Kemalist vesayetin hortlatılması’ olarak yorumlanırken, farklı kesimlerdeki kişilerin tepkisine yol açtı. Milliyetçi, Ulusalcı ve Kemalist çevrelerden destek gören karara, demokrat ve muhafazakar çevreler tepkili. Yeni Asya Gazetesi olarak, 2011’de artan ve 2013’te ‘Öğrenci Andı’nın kaldırılmasına giden süreçte yapılan tartışmalar da manşetlerimize ve haberlerimize şu şekilde yansımıştı; 2 Nisan 2011’de “Öğrenci andına Danıştay zırhı’ manşetiyle gündeme taşıdığımız haberle yapılan uygulamaya karşı çıkılmıştı. 20 Eylül 2013’de ‘Andınız’ı kaldırın’ manşetiyle öğrencilere zorla okutulan and metnine tepki gösterilmişti. 9 Ekim 2013’te “Öğrenci andı tamam sıra diğer yeminlerde” manşetiyle ‘Öğrenci Andı’nın kaldırılması haberleştirilmişti.

Haber: Ülker Yılmaz Caba

ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

***

Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

Dayatmaya hayır

Askerî vesayet hortlatılıyor mu?

'Kemalist ideolojiyi zorla okutmak dayatma ve zulümdür'

Etiketler: danıştay, öğrenci andı
Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatma hortlamasın

    Kudüs Valisi serbest bırakıldı

    3 milyon 559 bin Suriyelimiz var

    'Cumhur'da af ve and çatlağı

    'Suudi Arabistan'ın açıklamasından tatmin olmadım'

    400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Gripten korunma yolları

    Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

    Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

    Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

    Yürek dağlayan anlar...

    Korku bacayı sarmış

    Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

    Otomotivden imdat çığlığı

    Atlı bronz madalya kazandı

    'Bu çok büyük bir gaddarlık'

    Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

    İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

    Piyasada para dönmüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi “Andımız?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Genel

    Dayatma hortlamasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kopya ile nereye?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esaretten kurtuluş-1
    Cevher İLHAN

    Büyükelçi Karlov'a da Risale-i Nur'u anlattık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.