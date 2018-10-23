Dayatma hortlamasın

Danıştay’ın “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin kararı, toplumun birçok kesiminden tepki görüyor.

Danıştay’ın, 8 Ekim 2013’te kaldırılan ‘Öğrenci Andı’ için ‘yeniden okutulsun’ şeklinde bir karar alması ‘Kemalist vesayetin hortlatılması’ olarak yorumlanırken, farklı kesimlerdeki kişilerin tepkisine yol açtı. Milliyetçi, Ulusalcı ve Kemalist çevrelerden destek gören karara, demokrat ve muhafazakar çevreler tepkili. Yeni Asya Gazetesi olarak, 2011’de artan ve 2013’te ‘Öğrenci Andı’nın kaldırılmasına giden süreçte yapılan tartışmalar da manşetlerimize ve haberlerimize şu şekilde yansımıştı; 2 Nisan 2011’de “Öğrenci andına Danıştay zırhı’ manşetiyle gündeme taşıdığımız haberle yapılan uygulamaya karşı çıkılmıştı. 20 Eylül 2013’de ‘Andınız’ı kaldırın’ manşetiyle öğrencilere zorla okutulan and metnine tepki gösterilmişti. 9 Ekim 2013’te “Öğrenci andı tamam sıra diğer yeminlerde” manşetiyle ‘Öğrenci Andı’nın kaldırılması haberleştirilmişti. Haber: Ülker Yılmaz Caba ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr *** Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez Dayatmaya hayır Askerî vesayet hortlatılıyor mu? 'Kemalist ideolojiyi zorla okutmak dayatma ve zulümdür'

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