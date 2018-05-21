Diyanet'ten ayrımcılık

DİYANET’İN HER RAMAZAN’DA İSTANBUL VE ANKARA’DA DÜZENLEDİĞİ KİTAP VE KÜLTÜR FUARLARINA YILLARDIR KATILMAKTA OLAN YENİ ASYA NEŞRİYAT’A BU YIL “YER BULUNAMADI.”

BEYAZIT VE KOCATEPE’DE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir kuruluşu olan Vakıf Fuarcılık tarafından organize edilen ve her yıl Ramazan aylarında İstanbul Beyazıt Meydanı ile Ankara Kocatepe Camii avlusunda yapılan Kitap ve Kültür Fuarlarında Yeni Asya Neşriyat’a bu sene “yer bulunamadığı” bildirildi.

“YER İMKÂNI BULAMADIK”

Yeni Asya Neşriyat’ın fuarlara katılmak için yaptığı başvuruya Vakıf Fuarcılık’tan gelen cevap mail’inde şöyle denildi: "Öncelikle fuarlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Maalesef bu sene düzenlenen fuarımızda sizlere yer verme imkânı bulamadık. Bir sonraki fuarlarımızda yer verebilmeyi umuyor, ilgi ve alâkanız için teşekkür ediyoruz."

Diyanet’ten ayrımcı uygulama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Ankara ve İstanbul’daki ‘Kitap ve Kültür Fuarı’Nda Yeni Asya Neşriyat’a yer verilmedi.

Ankara ve İstanbul’da yapılacak olan ‘Kitap ve Kültür Fuarı’na Yeni Asya Neşriyat alınmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir kuruluşu olan Vakıf Fuarcılık tarafından organize edilen ve her yıl yapılan fuara çeşitli bahanelerle Yeni Asya Neşriyat’a yer verme ‘imkanı’ bulunamadı. Vakıf Fuarcılık’dan gelen mailde şöyle denildi: “Öncelikle fuarlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Maalasef bu sene düzenlenen fuarımızda sizlere yer verme imkânı bulamadık. Bir sonraki fuarlarımızda yer verebilmeyi umuyor, ilgi ve alâkanız için teşekkür ediyoruz.”

Okuyucular tarafından kınandı

Ankara’da Melika Hatun Camii avlusunda, İstanbul’da ise Ayasofya meydanında kurulan büyük çadırda yapılacak olan fuar 22 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 37. si yapılacak fuarda diğer benzer yayınevlerinin tamamına yer verilirken Yeni Asya Neşriyat’a yer verme imkânı bulunamaması ise tepkiyle karşılandı. Sözler Neşriyat, Nesil Yayıncılık, RNK ve Tahşiye yayınlarının tamamına yer verilen fuara Yeni Asya Neşriyat’ın alınmaması ayrımcılık olarak değerlendirildi. Yeni Asya Neşriyat’a da yapılan bu ötekileştirici ve ayrımcı muamele okuyucular ve vicdan sahibi bütün kesimler tarafından kınandı.

İstanbul - Ülker Yılmaz Caba