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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Diyanet'ten ayrımcılık

21 Mayıs 2018, Pazartesi 02:44
DİYANET’İN HER RAMAZAN’DA İSTANBUL VE ANKARA’DA DÜZENLEDİĞİ KİTAP VE KÜLTÜR FUARLARINA YILLARDIR KATILMAKTA OLAN YENİ ASYA NEŞRİYAT’A BU YIL “YER BULUNAMADI.”

BEYAZIT VE KOCATEPE’DE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir kuruluşu olan Vakıf Fuarcılık tarafından organize edilen ve her yıl Ramazan aylarında İstanbul Beyazıt Meydanı ile Ankara Kocatepe Camii avlusunda yapılan Kitap ve Kültür Fuarlarında Yeni Asya Neşriyat’a bu sene “yer bulunamadığı” bildirildi.

“YER İMKÂNI BULAMADIK”

Yeni Asya Neşriyat’ın fuarlara katılmak için yaptığı başvuruya Vakıf Fuarcılık’tan gelen cevap mail’inde şöyle denildi: "Öncelikle fuarlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Maalesef bu sene düzenlenen fuarımızda sizlere yer verme imkânı bulamadık. Bir sonraki fuarlarımızda yer verebilmeyi umuyor, ilgi ve alâkanız için teşekkür ediyoruz."

Diyanet’ten ayrımcı uygulama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen  Ankara ve İstanbul’daki ‘Kitap ve Kültür Fuarı’Nda Yeni Asya Neşriyat’a yer verilmedi. 

Ankara ve İstanbul’da yapılacak olan ‘Kitap ve Kültür Fuarı’na Yeni Asya Neşriyat alınmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir kuruluşu olan Vakıf Fuarcılık tarafından organize edilen ve her yıl yapılan fuara çeşitli bahanelerle Yeni Asya Neşriyat’a yer verme ‘imkanı’ bulunamadı. Vakıf Fuarcılık’dan gelen mailde şöyle denildi: “Öncelikle fuarlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Maalasef bu sene düzenlenen fuarımızda sizlere yer verme imkânı bulamadık. Bir sonraki fuarlarımızda yer verebilmeyi umuyor, ilgi ve alâkanız için teşekkür ediyoruz.”

Okuyucular tarafından kınandı

Ankara’da Melika Hatun Camii avlusunda, İstanbul’da ise Ayasofya meydanında kurulan büyük çadırda yapılacak olan fuar 22 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 37. si yapılacak fuarda diğer benzer yayınevlerinin tamamına yer verilirken Yeni Asya Neşriyat’a yer verme imkânı bulunamaması ise tepkiyle karşılandı. Sözler Neşriyat, Nesil Yayıncılık, RNK ve Tahşiye yayınlarının tamamına yer verilen fuara Yeni Asya Neşriyat’ın alınmaması ayrımcılık olarak değerlendirildi. Yeni Asya Neşriyat’a da yapılan bu ötekileştirici ve ayrımcı muamele okuyucular ve vicdan sahibi bütün kesimler tarafından kınandı. 

İstanbul - Ülker Yılmaz Caba 

Etiketler: yeni asya neşriyat, diyanet, ülker yılmaz caba
Okunma Sayısı: 19178
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Yorumlar

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  • Hüseyin YÜKSEKDAĞ

    21.5.2018 14:56:35

    Yeni Asya'ya yer yokmuş.Hadi canım sen de....

  • HÜSEYİN İLHAN

    21.5.2018 14:11:51

    15 TEMMUZ dan sonra DİYANET maalesef oldu SİYASET. Bir müslüman TC.VATANDAŞI OLARAK DİYANET YETKİLİSİ OLUP DA YENİ ASYA YAYINCILIĞA bu haksızlığı yapanlara HAKKIMI HELAL ETMİYORUM. Yıllardır fuara iştirak eden katılımcıya en azından belli standartlarda yer verilirdi.

  • Hasangül

    21.5.2018 11:57:25

    Yer meselesi gönüllerdir. Gerisi angarya yüz üstü çok süründün ayağa kalk sakarya....

  • Şenol BERK

    21.5.2018 10:59:56

    "iyi ki ahiret var' dedirten uygulamalar bunlar...

  • Muhacir

    21.5.2018 05:29:21

    Diyanete resmi yazıyla sorardım başka hangi yayınlara yer verilmedi ve fuarda yer verme kriterleri nelerdir diye. Maksat maksatları tam çıksın diye

  • İsmail Cebecili

    21.5.2018 04:07:58

    Fuar çevresinde civarında araçlarla veya gençler vasıtasıyla elden satış ve dağıtım gerçekleştirilmeli.

  • Alim

    21.5.2018 03:43:25

    Orada yer bulamazsanız gönüllerde Yeni Asya nin yeri ayrı.Hayırlı Ramazanler

  • Ozkan

    21.5.2018 00:04:42

    Yani bu diyanet şimdi çıkacak kul hakkından bahsedicek. Yazık çok yazık, aynısını hükemete yakınlığı ile bilenen yayınlara yapsaydınız... sizler Allah dan değil başka şeylerden korkmuşsunuz... yazık bu diyanet bu hale gelmemeliydi...

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