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29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Diyanet'ten ''sanal para'' açıklaması

29 Kasım 2017, Çarşamba 14:14
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sanal paraya ilişkin fetvasında, "Özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir." ifadesi yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca sanal paraya ilişkin hazırlanan fetvada, "Özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir." ifadeleri kullanıldı.

Bitcoin ve Çiftlikbank gelirleri caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca sanal paraya ilişkin gelen sorular üzerine fetva hazırlandı.

Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibarıyla kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımının caiz olduğu belirtilen fetvada, para olarak bilinen değişim aracının, özünde, yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, aldatma aracı şeklinde kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup olmamasının önemine değinildi.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan dijital kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü bu genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerektiği kaydedilen fetvada, "Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

Etiketler: diyanet, sana para
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