CUMHURBAŞKANI, KURUMLARIN YETKİSİNİN ÜZERİNE ÇIKARAK MÜDAHALE EDEBİLECEK.

Komisyon Gündeminde

Cumhurbaşkanına ‘ekonomik OHAL’ yetkisi dahil ekonomiye dair düzenlemeler ihtiva eden ‘torba teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri tamamlandı ve maddelere geçildi.

Olumsuz gelişme halinde

AKP’nin Meclise sunduğu torba kanun, ‘finansal sisteme sirayet edebilecek olumsuz bir gelişme’ halinde Cumhurbaşkanına kurumların yetkilerinin üzerine çıkarak müdahale etme yetkisi veriyor.

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Ekonomide de OHAL yetkisi

Cumhurbaşkanına ‘ekonomik OHAL’ yetkisi de dahil ekonomi alanında düzenlemeler ihtiva eden ‘torba teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlandı ve maddelere geçilmesi kabul edildi.

‘Bu tek adam rejimidir’

Komisyondaki görüşmelerde bu maddeyi eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Bu 22’nci madde, gerçekten Cumhurbaşkanına finansal OHAL yetkisi veriyor” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da cumhurbaşkanına çok fazla yetki verildiğini savunarak, “Bütün yetkiler tek adama verildiğine göre, bu tek adam rejimidir. Bu kanun teklifiyle, aslında bizim ‘tek adam rejim’ söylemimizi haklı ve doğru çıkarıyorsunuz” dedi.

Kişi mi? Kurum mu?

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da teklifteki ‘cumhurbaşkanı yetkilidir’ kavramının hukuken sıkıntılı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlu, “Düzenlemelerde, bu dili kullananlar yüzünden cumhurbaşkanı hak ettiğinden daha fazla sopa yiyor. Burada kastedilen, cumhurbaşkanının şahsı değildir, bunu biliyoruz, ‘cumhurbaşkanlığı yetkilidir’ diyelim” önerisinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ise “Cumhurbaşkanı yetkilidir” ifadesinin Anayasa’ya uygun olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerine geçilmesi kabul edildi. Komisyon Başkanı Bilgiç, görüşmelere yarın devam edilmek üzere toplantıyı kapattı.