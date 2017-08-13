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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Erdoğan’ın Coca Cola fabrikası açması tepki çekti

13 Ağustos 2017, Pazar 23:54
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Isparta’da ‘Coca Cola’ fabrikasının açılışını yapması sosyal medyada da yankı buldu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından birçok sosyal tesis, market ve restoranda Coca-Cola satışı yasaklanmış, boykot kampanyası başlatılmıştı. Sendika.org’un haberine göre, AKP’ye muhalif Furkan Vakfı’nın öncülüğünde Twitter’da başlatılan #ErdoğanınCocaCola etiketi Türkiye gündemi listesinde üst sıralara yükseldi. Saadet Partisi’ne yakın Millî Gazete’nin haberinde de, “Sosyal medyada Erdoğan’ın açılışa katılmasına büyük tepki var” ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı resmî sitesi ve devletin yarı resmî haber ajansı Anadolu Ajansı’nın haberlerinde ise Erdoğan’ın ‘meyve suyu üretim tesisleri’nin açılışına katıldığı belirtilirken, Coca Cola’dan bahsedilmedi. Coca-Cola İçecek’in resmî sitesi ‘cci.com.tr’de yer alan, ‘Coca-Cola İçecek Türkiye’deki 10. fabrikasını Isparta’da açıyor’ başlıklı basın bülteni de bir süre sonra siteden kaldırıldı.

Etiketler: erdoğan, coca cola
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  • güneydoğulu

    14.08.2017 11:44:57

    canım siz de çok görmeyin;coca cola yahudilerin yani israillilerindir.orta doğuda da en çok ihtiyacımız(!)olan dost ve müttefikimiz diye ilan edilmedi mi neden bu fabrikayı açmayı tuhaf karşılıyorsunuz?Erbakan israile hasım gbi görünüp muhalefet yapıyordu başbakan olunca israille 12 anlaşmayı bir kalemde imzalamadı mı?

  • Umut

    14.08.2017 09:59:55

    U dönüşlerinin haddi hesabı olmadığı gibi samimiyetsizliğinin de haddi hesabı yok. İsrail'e tepki koyan AKP'liler buna da ses çıkarsınlar topluca veya video çeksinler tepkilerini göstersinler de görelim yoksa medyaya oynayıp milleti zan altında bırakmasınlar.

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