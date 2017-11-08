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9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Eşim devletten fakirlik belgesi aldı

08 Kasım 2017, Çarşamba 18:15
Gaziantep’te Naksan Holding’e yönelik davada 2’si tutuklu 25 sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşmada savunma yapan Cahit Nakıboğlu, “2012 yılında FETÖ ile ilişkimi kestim. Ben bunları devlete millete yararlı bir cemaat sanıyordum öyle değillermiş. Beni aldatmışlar” dedi. Nakıboğlu, “Ev hapsine de razıyım. Hakkımdaki iddialar ispatlanırsa idama da razıyım” diye konuştu. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından cezalandırılması talep edilen Naksan Holding’in Eski Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ve oğlu Taner Nakıboğlu ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İddianame tahminler üzerinden

İş adamı Cahit Nakıboğlu’nun gözyaşları içerisindeki tamamladığı savunmanının ardından söz alan oğlu Taner Nakıboğlu’ şuanda hiçbir gelirlerinin olmadığını söyleyerek, ‘’Eşim devletten fakirlik belgesi aldı. İddialardaki gibi o sakladığımız paralar neredeyse ortaya çıksa da eşim ve çocuklarım rahat etsin’’ dedi. Nakıboğlu savunmasında pişman olduğunu ve etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyleyerek “ “FETÖ ile organik hiçbir bağımız olmadı FETÖ’nün hiyerarşik yapısında yer almadım, hakkımdaki iddianamenin tamamen kanı düşünce duyum ve tahminler üzerinden hazırlandığını düşünüyorum” diye konuştu.

Etiketler: naksan holding, cahit nakıboğlu
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