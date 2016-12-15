Eski Hazine Müsteşarlığı personeline operasyon: 6 gözaltı

Hazine Müsteşarlığında açığa alındıktan sonra KHK ile ihraç edilen personele yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 19 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe soruşturması çerçevesinde eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarının adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan, KHK ile meslekten ihraç edilen 19 şüpheliden, aralarında eski daire başkanı ile uzmanların da bulunduğu 6'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. AA

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