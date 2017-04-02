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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Fırat Kalkanı tartışılıyor

02 Nisan 2017, Pazar 17:10
MillÎ Güvenlik Kurulu, Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin 21 Ağustos’ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı’nı 29 Mart’ta sona erdirdiğini yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Ancak bu açıklamanın ardından bir televizyon yayınına katılan Binali Yıldırım, ihtiyaç olması halinde Türkiye’nin yeni bir harekâta başlamakta tereddüt etmeyeceğini söyledi. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Barış Doster ise Fırat Kalkanı Harekâtı’nın haklı ve meşrû olmasına rağmen gecikmiş olmasının istenen sonucu vermekte yetersiz kaldığı görüşünde. 

PYD’nin politik ittifakı güçlendi

Türkiye’nin Suriye’de baştan yanlış ittifakları kurduğunu belirten Doster’e göre, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın sonuçları Türkiye’nin hedeflerini karşılamaktan uzak. Amerikanın Sesi’nde yer alan açıklamasında Doster, “Harekât IŞİD’i Türkiye sınırından uzaklaştırsa da PKK/PYD’yi ezmeyi beceremedi. Bunu beceremediği gibi PYD’nin manevra sahası büyüdü, politik ittifakları güçlendi, hükmettiği coğrafya genişledi. Rus generaller PYD armasıyla poz veriyor. Menbiç’e Rakka’ya yürüyecektik. İddialar sözler böyleydi. Ne oldu? Menbiç’te ABD, Rusya, rejim var yürüyemiyoruz. Rakka’ya gidersek de mayın eşeği olma ihtimali var. Onlar havadan vuracak akşamları evlerine gidecek ve Türk askeri kara kuvveti olacaksa bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Kerkük için ortak miting yapalım çağrısı

Antalya’da konuşan Sinan Oğan, ihraç edildiği partisi MHP’ye, Kerkük konusunda Ankara’da 1 milyon kişinin toplanacağı miting çağrısı yaptı. ‘Ülkem ve ülküm için hayır’ sloganıyla Türkiye’yi gezen MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, Antalya’da CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin Kültür Salonu’nda vatandaşla buluştu. MHP’ye çağrıda bulunan Sinan Oğan, ihraç edilse dahi MHP’nin partisi olduğunu söyledi. Oğan, “Türkmen meselesi bizim ortak meselemiz. Eveti, hayırı bir kenara bırakalım. 1 milyon kişiyi Ankara’da toplayalım ve Kerkük konusunda büyük bir miting yapalım. Bu birliktelik ülkücülerin arasına nifak sokmaya çalışanlara ders olacak, hükümetin bir adım atmasına yardımcı olacak. Sadece tweet atmayalım ve Türkiye’nin gündemine tekrar sokalım. Kerkük yalnız kaldı. Başkanlık gelecekse Kerkük Türk kalacaksa buradaki herkes evet der. Başkanlık geldiğinde Türkmenlik konusu Ak Parti’nin en önemli meselesi haline gelecekse ‘evet’ diyelim” diye konuştu.

 

DHA

Etiketler: fırat kalkanı
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