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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Gençlere ulaşmıyorsanız bir yerden sonra tükenirsiniz'

17 Kasım 2018, Cumartesi 13:32
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Hazreti Peygamber ve gençlik, dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız." dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Hazreti Peygamber ve gençlik dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız. Gençlere ulaşmıyorsanız artık bir yerden sonra tükenirsiniz." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'na ilişkin yaptığı açıklamada, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in hicri 12 Rebiu'l Evvel Pazartesi günü sabaha karşı doğduğunu söyledi.

Bu yıl 17-24 Kasım tarihlerinin Mevlid-i Nebi Haftası olarak ilan edildiğini aktaran Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir haftalık program düzenlediğini hatırlattı.

"Gençler, Hazreti Peygamber'in davetine ilgi duydu"

Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu dile getirdi.

Hazreti Muhammed'in etrafında çoğunlukla gençlerin olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gençlerin Hazreti Peygamber'in davetine daha sıcak bir ilgi duyduğunu, büyük hizmetler yaptığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz, insanların en değerli zamanı olan gençlik çağında bedenlerinin, zihinlerinin güçlü olduğu dönemde iman, ibadet, İslam ve Allah ile tanışmalarını arzu ettiği içindir ki gençlere daha çok önem verdiği görülmekte ve anlaşılmaktadır." diye konuştu.

"Hazreti Peygamber canlı bir Kur'an'dır"

Din görevlilerinin birinci vazifesinin cemaatlerine ve çevresindeki kişilere Kur'an- ı Kerim'i tanıtmak ve Hazreti Muhammed'in ahlakını anlatmak olduğunu kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci olarak da gençlere ulaşarak Hazreti Peygamber'in hayatından haberdar olmalarını sağlamaktır. Bunun da en güzel yolu, namazın dışındaki zamanlarda camilerinde ve gençlerin katılacağı yerlerde sohbetler edip onları kitaplarla buluşturarak, Hazreti Peygamber'i anlatmaya özen göstermeleri ve güzel ahlakını tanıtacak vesileleri çoğaltmalarıdır. Gerçekten Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği yüce ahlakıdır. Hazreti Peygamber ve gençlik dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız. Gençlere ulaşamıyorsanız artık bir yerden sonra tükenirsiniz."

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, din görevlilerinin gençlere ve çocuklara Hazreti Muhammed'i (S.A.V) anlatmasının Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Hazreti Peygamber mücessem, canlı bir Kur'an'dır." dedi.

Gençlere ulaşmanın kolay olmadığını dile getiren Yılmaz, "Medyanın çok yaygınlaştığı, çocukların elinden akıllı telefonun düşmediği bir çağda onlara kitapla sohbet edip dikkatlerini çekebilmek kolay değil ama derdimiz gençlere ulaşmanın çabasında olmak." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Peygamber, genç, İslâm, din
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