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26 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Görev yeri değişen iki isim dikkat çekti

26 Aralık 2017, Salı 15:54
ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Gülen Hareketinin firari sanığı Hüseyin Korkmaz'ı, yargılandığı 17 Aralık davasında tahliye eden hakimler Ahmet Civelek ve Cantürk Taşkın'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yerleri değiştirildi.

HSK Birinci Dairesi tarafından dün 1813 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayınlandı. Toplam 92 hakim ve savcı değişikliğiyle ilgili kararnamede, görev yeri değişen iki isim dikkati çekti.

"17 Aralık kumpas" davasının tutuklu sanığı Hüseyin Korkmaz'ı tahliye eden dönemin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Civelek ve üye hakim Cantürk Taşkın'ın görev yerleri değiştirildi.

Kararnameye göre, halen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak görev yapan Ahmet Civelek Mersin hakimliğine, İstanbul hakimi olarak görev yapan Cantürk Taşkın da Adana hakimliğine atandı.

Görev yeri değiştirilen Ahmet Civelek'in yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na İstanbul Bölge Adliye Mahkeme üyesi Kemal Aydın getirildi.

17 Aralık davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararına dönemin Mahkeme Başkanı Ahmet Civelek ve üye hakim Cantürk Taşkın imza atmış, mahkemenin diğer üye hakimi İbrahim Gözükara ise muhalif kalmıştı.

Gülen Hareketinin firari sanığı ve "Bylock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski komiser Hüseyin Korkmaz, tahliye edilmesinin ardından ABD'ye kaçmış ve burada devam eden Hakan Atilla davasında tanıklık yapmıştı.

Aynı kararnamede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Mehmet Demir İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Selamettin Celep Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Kenan Doğan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı.

AA

Etiketler: hüseyin korkmaz
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