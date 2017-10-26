"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Hak savunucuları cezaevinden ayrıldı

26 Ekim 2017, Perşembe 09:17
Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin davada tutuklu yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen 8 insan hakları aktivisti cezaevinden çıktı.

Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yapılan toplantıya ilişkin  tutuklu yargılanan 8 sanık, gece saatlerinde Silivri Cezaevinden çıktı. Dışarıda yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan 8 sanık daha sonra araçlarına binerek ayrıldı.

Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde 5 Temmuz'da gözaltına alınan Uluslararası Af örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran,  Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu'nun tahliyesine karar verdi.

GELİŞMELERİ YABANCI BASIN DA TAKİP ETTİ

Tahliye kararının ardından 8 sanığın yakınları ve arkadaşları Silivri Cezaevinin önünde beklemeye başladı. Yabancı basının da gelişmeleri takip etmek için cezaevine geldiği görüldü.

ÇOŞKUYLA KARŞILANDILAR

Haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi, işlemlerinin ardından gece saat 03.30 sıralarında minibüslerle tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nin önüne geldi. Burada yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan 8 sanık yakınlarına sarılarak hasret giderdiler.

"NORMALLEŞMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser,"Biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanını da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Avukat Murat Deha Boduroğlu ise müvekkillerinin özgürlüklerine kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ise yabancı basına açıklamalar yaptı. Peter Frank Steudtner açıklama yaptığı sırada duygulandığı görüldü. Konuşmaların ardından tahliye edilen 8 kişi araçlarına binerek ayrıldılar.

DHA

Etiketler: büyükada
Okunma Sayısı: 1464
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • sevim

    26.10.2017 09:31:51

    ülkenin en bütük hainleri içerdeki hamile kadınlar bebekler çocuklar ve üç kuruş memur maaşıyla çalışan asker öğretmen polismiş.alkışlar türkiye zalimliğinizde boğulun başka da bir şey demiyorum.alalhım sen bana isyan ettirme adaletini tez vakitte göster yarabbim.aklımı yitircem çünkü

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
Büşra Nur Erciyes

Yeni Asya’nın neferi olmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.