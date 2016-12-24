Halep'ten tahliye edilen ağır yaralı 210 sivil Hatay'a getirildi

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 210 sivil Hatay'a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 210'a ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 88'i ise çocuk. Yaralılardan 83'ü il dışına sevk edildi, tedavisi tamamlanan 31'i taburcu edildi. Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 21'i kurtarılamadı. AA

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