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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Halk hesap sormalı

04 Aralık 2017, Pazartesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ABD’de devam eden İran’a yönelik yaptırımların delinmesi davasındaki gelişmelerin halk tarafından tek tek ortaya konularak hükümete baskın bir şekilde hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dekanlık yapmış olan siyaset bilimci ve iktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ABD’de devam eden İran’a yönelik yaptırımların delinmesi dâvâsında yargılanan Halkbank yöneticisi ve tanık olarak dinlenen Rıza Sarraf üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu. DW Türkçe’nin sorularını cevaplayan Karatepe, Türkiye’de şeffaflaşmanın önünün açılmasının mümkün görünmediğini belirterek şeffaflaşmanın, siyasetin ekonomi boyutunun doğrudan ‘hesap verebilir’ niteliğe bürünmesi demek olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de vatandaşın baskın bir şekilde, siyaset kurumuna ne kadar parayı, nereye harcadığını sormadığını dile getiren Karatepe, “Vatandaşı ekonomik olarak iktidarla ilişkilendirmek lâzım ki değişiklik olsun. Biz, ekonomik refahımızın önemli bir kısmını devlete aktarıyoruz. Ancak devlete ‘Bizden kestiğiniz paraları ne yapıyorsunuz’ diye sormuyoruz. Vatandaş bu ilişkiyi net bir şekilde kurmadığı için hesap sormayı da çok fazla umursamıyor. İşte en kritik nokta: Vatandaşın yaşanan gelişmeleri, dâvâ sonuçlarını, ABD’deki dâvâya da bakıp, tek tek ortaya koyup hükümete baskın bir şekilde hesap sorması gerekiyor. İşte ancak o zaman üzerinde yaratılmış olan algıyı da, baskıyı da kırmış olabilir.” dedi.

SANDIĞA YANSIMASI GEREKİYOR

Türkiye’nin bütün ekonomik göstergelerinin istikrarsız ve sorunlu olduğunu dile getiren Karatepe, “Bu dâvâ sonucunda uluslar arası yatırımcılar, büyük kurumlar Türkiye’ye kaynak kullandıracaklar mı, Türkiye’yle ekonomik işbirliği yapacaklar mı şüpheli. Yani Türkiye onlar için bundan böyle cazip bir ülke olmayacak. Ama gelin görün ki hükümetin önünde bir seçim süreci var. Hükümet, mevcut ekonomik sorunları da ABD’deki dâvâ sürecine bağlayıp, sorumluluklardan kurtulmaya çalışacak. İşte yine kritik nokta: Halkın bunun hesabını sorması lazım. ABD’deki dâvânın ve hükümetin yarattığı kurgunun sandığa yansıması gerekiyor.” diye konuştu.

Hesap sormak refleks haline gelmeli

Hesap sorulmadığı sürece seçmen davranışında da pek bir değişiklik olmayacağını ifade eden Karatepe, “Vatandaşın bilgiye erişimi kısıtlanıyor olabilir, öğrenmesi engelleniyor olabilir, ama ne zaman vatandaş hesap sormayı refleks haline getirirse bu kısır döngünün de son bulduğunu göreceğiz. Türkiye’de acilen vatandaşın hesap sorması gerekiyor. Sarraf’ın iddialarının çok hızlı ve net bir şekilde araştırılmasını istemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: yalçın karatepe
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