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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Hem ABD hem Avrupa Trump’ı durduracak

17 Aralık 2017, Pazar 16:25
Karadağ’da ‘Edebi Ateş Ödülü’nü alan Orhan Pamuk, Türkiye’de demokrasinin Batı’yla ilişkiler bozulunca zayıfladığını söyledi.

Pamuk, ödül töreninde, Türkiye’yle ilgili bir soruya ülkenin geleceğinin Batı’da olması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. Batı’yla barış ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Pamuk, liberal toplumun yapılanması gerektiğini vurguladı. Şu anda yeni bir roman yazdığını ve romandaki olayların 1900’lü yıllarda geçtiğini söyleyen Pamuk, araştırmalarına göre o dönemde Türkiye ya da Osmanlıların Batı’yla ne zaman ilişkileri bozulduysa demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün zayıfladığını ve azınlıklara karşı saygının azaldığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kudüs kararı’nı da eleştiren yazar, “Trump, liberal, eşitlik, barış ideallerini yok ediyor. ABD demokrasisi güçlüdür, hem ABD hem Avrupa Trump’ı durduracaktır. ABD’nin Kudüs’ü başkent olarak tanımasının İslam ile Batı dünyası arasında gerginliğin artması için sebep olmamalıdır” diye konuştu.

Etiketler: orhan pamuk
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  • Şerif

    18.12.2017 09:39:13

    Trump' bu yanlışdan,ABD devlet sistemi, yargısı,istihbarat birimleri caydırabilir.

Risale-i Nur Külliyatı

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