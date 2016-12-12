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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

''Hesabı acımasızca sorulacaktır''

12 Aralık 2016, Pazartesi 11:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili olarak, "Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçisi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Bakanı Soylu, "Bilmenizi isteriz ki KCK'sı da PKK'sı da DHKP/C'si de FETÖ'sü de DEAŞ'ı da terör örgütlerinin hiçbiri ama hiçbiri bu coğrafyada muvaffak olamayacaktır." şeklinde konuştu. 

AA

Etiketler: süleyman soylu, içişleri bakanı
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  • mahir

    12.12.2016 17:28:37

    işiniz gücünüz kof hamaset....gücünüz gariban memuru sorgusuz işten atmaya yeter anca.

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