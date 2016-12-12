İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili olarak, "Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçisi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Bakanı Soylu, "Bilmenizi isteriz ki KCK'sı da PKK'sı da DHKP/C'si de FETÖ'sü de DEAŞ'ı da terör örgütlerinin hiçbiri ama hiçbiri bu coğrafyada muvaffak olamayacaktır." şeklinde konuştu. AA

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