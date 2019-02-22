HSK 2019 yılı Ana Kararname Prensipleri'ni açıkladı

HSK Birinci Dairesince hazırlanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensiplerini açıkladı. Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adli ve idari yargıda kararnamenin 31 Mayıs'a kadar ilan edilmesi planlanıyor.

2 Eylül'de faaliyete geçirilmesi hedeflenen Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyacı da duyuruldu.

Kararname prensiplerine, ihtiyaç listelerine HSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.