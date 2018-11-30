Hukuk olursa yatırım gelir

İsviçre Türkiye Ticaret Odası Başkanı Arpat Şenocak, hükümetin yargı bağımsızlığı konusunda olumlu adımlar atması halinde yatırım ilgisinin kısa sürede artacağına inandığını söyledi.

Türkiye ile AB arasında 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren ve geçen 23 yılda karşılıklı ticareti 37 milyar dolardan yaklaşık 150 milyar dolara çıkaran Gümrük Birliği anlaşmasının geleceği belirsizliğini koruyor. Türkiye’yi her şeye rağmen hâlâ cazip bir pazar olarak gören Avrupa iş dünyası ise Türkiye ile AB arasındaki anlaşmazlıklara rağmen ticaret ve yatırımların sürmesini talep ediyor. DW Türkçe’ye konuşan Avrupalı iş insanları, Türkiye ve AB ile ticaretin devamı için tarafların daha “pragmatist” davranması gerektiği görüşünde. İsviçre Türkiye Ticaret Odası Başkanı Arpat Şenocak, 15 Temmuz ve kur şoku gibi dalgalanmalara karşın Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin kalıcı bir hasar almadığını söylüyor.

Yargı bağımsızlığında olumlu adımlar atılmalı

Şenocak, hükümetin hukuki mevzuat ve yargı bağımsızlığı konusunda olumlu adımlar atması halinde yatırım ilgisinin kısa sürede artacağına inandığını sözlerine ekliyor. 15 Temmuz sonrasında ertelenen yatırım planlarının son zamanlarda yeniden gündeme gelmeye başladığına işaret eden Şenocak, “Son 1 yıldır gerek İsviçre gerek Avrupa’nın diğer ülkeleri ve Kuzey Amerika’dan yoğun bir yatırımcı artışı gözlemliyoruz” diyor. Şenocak, hükümetin hukuki mevzuat ve yargı bağımsızlığı konusunda olumlu adımlar atması halinde yatırım ilgisinin kısa sürede artacağına inandığını sözlerine ekliyor.