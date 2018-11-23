"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

İçişleri Bakanlığı'na 45 personel alınacak

23 Kasım 2018, Cuma 08:17
İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına yazılı ve sözlü sınavla 45 il göç uzman yardımcısı alınacak.

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına yazılı ve sözlü sınavla 45 il göç uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava başvuracakların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranıyor.

Yazılı giriş sınavının başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden ya da posta yoluyla kabul edilecek.

İstenen belgeler

Başvuruda adaylardan "https://aybu.edu.tr/gpm" adresinden elde edecekleri müracaat belgesi doldurulmuş olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir vesikalık fotoğraf ile ilgili KPSS puan türünü gösterir ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve lisans mezuniyetlerini gösteren lisans diplomalarının fotokopisi istenecek.

Giriş sınavı başvuruları 26 Kasım Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp 7 Aralık Cuma günü 17.00'de sona erecek. Posta yoluyla gönderilen başvurularda gönderilme tarihi dikkate alınacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 14 Aralık'ta "https://aybu.edu.tr/gpm" internet adresinden ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazandığı listede ilan edilen adaylar 21 Aralık Cuma günü saat 16.00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 85 lira sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank Ankara Merkez Şubesi hesabına yatıracak.

Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek.

İlk sınav 23 Aralık'ta

Giriş sınavı yazılı bölümü 23 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak ve test usulünde gerçekleştirilecek sınavın süresi 120 dakika olacak.

Giriş sınavında başarılı olanlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. 

AA

Etiketler: İç İşleri Bakanlığı, Türkiye, göç
Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adana'da terör operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

    Antalya'da yolcu otobüsü devrildi

    Van'da askeri araç devrildi: 1 şehit

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz

    'Suudiler olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu'

    Uysal: Keyfi düzenleme teşebbüsleriyle, TBMM'yi oyuncak yaptılar

    Yöneticiler adaletli olursa kalkınma olur

    Obama hâkimi yok, bağımsız hâkim var

    Almanya, Danimarka ve şimdi de Finlandiya satışı durdurdu

    Bakan Albayrak: Fiyatlar ve maliyetler düşüyor

    'Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmek geleceğin anahtarıdır'

    BM'den ülkelere 'iklim değişikliği' konusunda açık mektup

    AB: Cezai ve adli işlemler masumiyet karinesine dayanmalıdır

    Fransa'dan Kaşıkçı cinayetiyle alakalı 18 kişiye yaptırım

    İzmir-İstanbul otoyolu 2019'un yaz ortasında tamamlanacak

    ABD Başkanı Trump'tan tuhaf Kaşıkçı savunması

    2019 Yılı Bütçe Teklifi kabul edildi

    Hakkari üs bölgesindeki mühimmat patlamasına ilişkin rapor açıklandı

    Fransa ve Almanya'dan ortak savaş uçağı

    'Kısıtlamalar demokrasinin işleyişi açısından tehdit'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu üslûpla nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yaş, kabirde azap ve boşanma hakkı üzerine
    Genel

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın anlamsız AİHM tepkisi
    Genel

    Yöneticiler adaletli olursa kalkınma olur
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk güvenliği olmayınca
    Şükrü BULUT

    Sessizce ayrılanlar
    Abdil YILDIRIM

    Her Yeni Asya okuyucusu bir Molla Kasım’dır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.