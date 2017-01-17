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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İfadesi alınan Mehmet Aslan, serbest bırakıldı

17 Ocak 2017, Salı 18:00
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkça ifadesi alınan oyuncu Mehmet Aslan, serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan silahlı saldırı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelen Mehmet Aslan hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 

Hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen ve ifade vermeye çağrılan Aslan, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Emniyetteki işlemlerinin ardından, polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Aslan'ın, burada soruşturma savcısı Yasemin Baba tarafından ifadesi alındı.

Savcılıkça serbest bırakılan Aslan'ın ifadesinde, "Twitter hesabının kendisine ait olduğu ancak soruşturma konusu tweetin özel şoförü tarafından atıldığı" beyanında bulunarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasını kabul etmedi.

"Şoförüm paylaştı ve sildi" 

Yılbaşı gecesi eğlenmek amacıyla dışarıda olduğunu ve eğlence mekanında olduğu anlarda cep telefonunun özel şoförü olan M.A. tarafından saat 23.30 sıralarında kendisine getirildiğini aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Telefonu inceledikten sonra tekrar şoförüme teslim ettim. Daha sonra saat 04.00'te, malum olaylar sırasında tekrar içeri geldi ve bana, 'meydana gelen terör olayından dolayı infiale kapılarak bu tweeti ve başka bir tweeti daha benim telefonumdan attığını, daha sonra bunları sildiğini, sildikten sonra da durumu yatıştırma amaçlı iki paylaşımda daha bulunduğunu' söyledi. Telefonumu kontrol ettiğimde, bu paylaşımın bulunmadığını, silinmiş olduğunu gördüm. Ben de saat 05.00 sıralarında toparlayıcı olacağını düşünerek, saldırıyı yapan teröristle ilgili paylaşımda bulundum. Sabah da sosyal medyada bu paylaşımla ilgili tepkiler oluşunca tekrardan bir paylaşımda bulundum."

Atılan bu tweetin kendi üslubu ve siyasi kimliğiyle bağdaşmadığını da öne süren Aslan, "Bugüne kadar yaptığım paylaşımlar incelendiğinde, devlete ve yönetenlere yönelik hakaret içerikli bir paylaşımım yoktur. Ayrıca hakkımda 2015 yılı seçimleri esnasında bir televizyon programıyla ilgili soruşturma olduğundan, normalden daha dikkatli ve duyarlı tavır sergiliyorum. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir." dedi.

AA

Etiketler: mehmet aslan, mhp
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