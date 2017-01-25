İhraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı!

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden Gülen Hareketi şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturmalar çerçevesinde, OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında katip ve memurların da bulunduğu eski Yargıtay çalışanı 26 kişiyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının Gülen Hareketi üyelerinin "haberleşme ağı" ByLock'u kullandıkları belirlendi. Operasyonların devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. AA

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