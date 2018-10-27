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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İhraçlar hukukî zeminden yoksun

27 Ekim 2018, Cumartesi 01:49
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından hazırlanan “Dönüşü Olmayan İhraçlar? Türkiye’de Kamudan İhraç Edilenler İçin Etkin Çözüm Yok” başlıklı rapora göre ihraçlar hukukî zeminden mahrum.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından hazırlanan “Dönüşü Olmayan İhraçlar?: Türkiye’de Kamudan İhraç Edilenler İçin Etkin Çözüm Yok” başlıklı rapor Olağanüstü Hâl (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun etkin bir çözüm yolu sunmadığını belirtti. Rapora göre komisyon, ihraç edilen çok sayıda kamu çalışanına bir yıldan uzun bir süre önce başvurdukları halde herhangi bir cevp vermiş değil. HDP Kocaeli Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu da cevap alamamış başvuruculardan biri…

“Bizim için işe dönmekten ziyade”

İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde doktor olarak görev yaparken ihraç edilen Gergerlioğlu, Temmuz 2017’de yaptığı başvuraya henüz cevap alamamış. DW Türkçe’ye konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Milletvekili olduk ama komisyon bizi hâlâ değerlendirecek” diyor. 

Adalete yapılan bir hakaret

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) yayımladığı yeni raporda, Türkiye’de neredeyse 130 bin kamu sektörü çalışanının keyfi olarak ihraç edilmesinin üzerinden iki yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen bu kişilerin hâlâ adaletin sağlanmasını beklediğini ve geleceklerinin belirsiz olduğunu söyledi. "Dönüşü Olmayan İhraçlar?: Türkiye’de Kamudan İhraç Edilenler İçin Etkin Çözüm Yok" başlıklı rapor, “terör gruplarıyla “irtibat” veya “iltisak” halinde olduğu iddialarıyla işinden ihraç edilen doktorlar, polis memurları, öğretmenler, akademisyenler ve diğer on binlerce kamu sektörü çalışanının hâlâ görevlerine iade edilmediğini, bu kişilere tazminat sağlanmadığını ve ihraç kararlarını değerlendirmek için kurulan Komisyon’un amacına uygun olmadığını ortaya koyuyor.

UAÖ Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “‘Terörist’ olarak damgalanıp geçim imkânlarından yoksun bırakılarak iş ve aile yaşamları mahvedilen on binlerce kişi hâlâ adaletin sağlanmasını bekliyor” dedi. Gardner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu ihraçların keyfi niteliği ortada olmasına rağmen ihraç kararlarını değerlendirmekle sorumlu olan Komisyon, uluslar arası standartlara uygun davranamadı ve başlangıçtaki kusurlu ihraç kararlarını otomatik olarak onaylayan bir mekanizmaya dönüştü. Sürecin bütünü, adalete yapılan bir hakarettir.”

Komisyon işleyişinde AİHM etkisi

DW Türkçe’ye konuşan insan hakları hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, AİHM’in komisyon faaliyete geçmeden verdiği kararı eleştiriyor. “AİHM’in verdiği kararın zamanlaması kadar içeriği de kötüydü. Komisyonun nasıl çalıştığını görüp ona göre karar vermediği için komisyonun işleyişinde belli standartların geliştirilmesi, gerekçelerin daha düzgün yazılması ya da bu açılardan bir baskı kurulması ihtimali de ortadan kalktı” diyor. Af Örgütü raporuna göre, OHAL döneminde 129 bin 612 kamu sektörü çalışanı KHK ile işinden ihraç edildi. İhraç edilen 3 bin 799 kişi daha sonra yine KHK ile görevine iade edildi.

OHAL Komisyonu’nun ret kararlarında, yasaklı gruplarla bağlantılı olan veya olduğu varsayılan bankalar, yardım kuruluşları, sendikalar, medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve okullarla temasa geçmek gibi faaliyetler bir grupla “iltisaklı” ya da “irtibatlı” olmanın kanıtı olarak kullanılabiliyor. Komisyon kararlarının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmadığını ifade eden Kerem Altıparmak, diğer yandan da, “iltisak” ve “irtibat” kavramlarının Türkiye’deki hukuk sisteminde daha önceden bilinmeyen kavramlar olduğunu söylüyor. “Elimizde ne hukuki tanım ne de içtihat var. Dolayısıyla komisyon neye ‘iltisaklı’ ya da ‘irtibatlı’ derse belirleyici o oluyor” diyerek komisyondan hukuka uygun karar çıkmasının mümkün olmadığını belirtiyor.

Haber Merkezi

Etiketler: OHAL, KHK, ihraç, hukuk
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