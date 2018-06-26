İki yıldır oğluna hasret

Bir kız öğrenci yurdunda müdürelik yaptığı için tanık ifadeleriyle tutuklanan Yasemin Merdan, 2 yıla yakın süredir tutuklu. Merdan’ın 2 yaşında bir çocuğu var ve hapse girdiğinde sadece bir aylıktı. Kayınvalidesi ise, “Artık bitsin bu zulüm” diyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 3 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınan Yasemin Merdan 5 Ağustos tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merdan, mahkemeye 15 ay çıkarılmadan ve neyle suçlandığını bilmeden tutuklu kaldı. İlk kez 7 Kasım 2017 tarihinde çıktığı mahkemede, daha öncesinde Mersin’in Göçmen semtindeki Çağlayan Kız yurdunda yaptığı müdürlükten istifa ettiği halde suç unsuru sayılarak mahkeme kararınca tutukluluğuna devam kararı verildi. Daha sonrasında 13 Mart 2018’de çıkarıldığı ikinci mahkemede 120 tutuklunun içinde bulunduğu 80 kişi tahliye alırken kalan 40 kişinin tutukluğuna devam kararı verildi ve mahkeme 4 ay sonrasına yani 3 Temmuz’a ertelendi. Dosyada tutuklu tek kadın Yasemin Merdan kalıdı.

Tanık ifadeleriyle 2 yıldır tutuklu

Mahkeme sürecinin uzatılmasındaki en büyük sebebin, Bank Asya’ya para yatırması, Bylock ve tanık ifadeleri olduğu açıklandı. Tanıklardan biri, müdürlük yaptığı yurt muhasebecisi, diğeri ise yurtta bulunan bir öğrenci olarak iki tanık mahkemede bulunuyordu. Kendisini abla olmakla suçlayan tanıkların ifadeleri sonucunda tutukluluğuna devam kararı verildi. En son çıkarıldığı mahkeme de ise, bir tanık ifadesinde geçen “kendisi yurt müdürlüğü yapıyordu ve toplantılar düzenliyordu. Öğrencileri gezilere götürüyordu” diyerek mahkemesi ertelendi.

Mahir Bebek annesini 2 yıldır göremiyor

Yasemin Merdan’ın ayrıca içeri girerken 1 aylık olan çocuğu sütten kesilmiş ve 2 yıldan fazla içerde tutulan annesi o süre içerisinde çocuğuyla görüştürülmemiştir. Yakınlarının anlattığına göre, annesine aşırı düşkün olan Mahir bebek annesinden sonra bir süre rahatsızlanarak kendine gelememiş. Mahkeme sürecinde 2 yaşında olan çocuğu ile görüştürülemeyen genç anne Yasemin’in ise artık bu durumdan bir an önce kurtulmak istediğini bildirdi.n Tutuklanmadan iki buçuk yıl önce evlenen Yasemin Merdan, iki yıldır cezaevinde tutuluyor. Avukatının açıklamasına göre, isnat edilen suçun hiçbir somut karşılığı olmadığı ve Yasemin Merdan’ın iki yıldan fazla cezaevinde tutulmasına rağmen suçunun dahi ne olduğunu bilmediği, küçük oğlu Mahir’in annesine olan düşkünlüğüne rağmen mahkeme de verilen aralarda dahi çocuğuyla görüştürülemiyor. Mahkeme tarihinin ertelenmesine karar verilmesi Merdan’ın yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

Beni de anneme götürün diye ağlıyor

Bütün bu keyfi suçlamalar ve tanıkların delilsiz ifadelerine rağmen hala içerde tutulan Yasemin Merdan, iki kez çıkarıldığı mahkemelerde de tahliye alamayarak tutuklu kalmıştı. En son mahkemede 4 ay sonrasına ertelenen duruşma ise 3 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Her mahkemede adliye koridorlarında büyük bir heyecan içinde bekleyen ailesi bu sefer umutlu olduğunu belirtti. Sorularımızı cevaplayan Yasemin Merdan’ın Kayın Validesi, “İnşallah en kısa zamanda biter. Şu yazın sıcağında içerde bunalıyorlar. Dile kolay üçüncü yazı içerdeki. Torunum Mahir, özlemle annesini bekliyor. Geçenlerde olan şu hadiseyi beyan etmek isterim; geçenlerde oturma odasında sinek görmüş. O küçük sineği yavru zannederek annesinin kaybolduğunu düşünmüş ve sineğin annesini her tarafta arıyordu. Beni de anneme götürün diye ağladı. Artık bitsin bu zulüm istiyoruz” şeklinde konuştu.

HABER: CEMİL SAİD DEMİRDÖĞMEZ