"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

İki yıldır oğluna hasret

26 Haziran 2018, Salı 00:10
Bir kız öğrenci yurdunda müdürelik yaptığı için tanık ifadeleriyle tutuklanan Yasemin Merdan, 2 yıla yakın süredir tutuklu. Merdan’ın 2 yaşında bir çocuğu var ve hapse girdiğinde sadece bir aylıktı. Kayınvalidesi ise, “Artık bitsin bu zulüm” diyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 3 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınan Yasemin Merdan 5 Ağustos tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merdan, mahkemeye 15 ay çıkarılmadan ve neyle suçlandığını bilmeden tutuklu kaldı. İlk kez 7 Kasım 2017 tarihinde çıktığı mahkemede, daha öncesinde Mersin’in Göçmen semtindeki Çağlayan Kız yurdunda yaptığı müdürlükten istifa ettiği halde suç unsuru sayılarak mahkeme kararınca tutukluluğuna devam kararı verildi. Daha sonrasında 13 Mart 2018’de çıkarıldığı ikinci mahkemede 120 tutuklunun içinde bulunduğu 80 kişi tahliye alırken kalan 40 kişinin tutukluğuna devam kararı verildi ve mahkeme 4 ay sonrasına yani 3 Temmuz’a ertelendi. Dosyada tutuklu tek kadın Yasemin Merdan kalıdı.

Tanık ifadeleriyle 2 yıldır tutuklu 

Mahkeme sürecinin uzatılmasındaki en büyük sebebin, Bank Asya’ya para yatırması, Bylock ve tanık ifadeleri olduğu açıklandı. Tanıklardan biri, müdürlük yaptığı yurt muhasebecisi, diğeri ise yurtta bulunan bir öğrenci olarak iki tanık mahkemede bulunuyordu. Kendisini abla olmakla suçlayan tanıkların ifadeleri sonucunda tutukluluğuna devam kararı verildi. En son çıkarıldığı mahkeme de ise, bir tanık ifadesinde geçen “kendisi yurt müdürlüğü yapıyordu ve toplantılar düzenliyordu. Öğrencileri gezilere götürüyordu” diyerek mahkemesi ertelendi.

Mahir Bebek annesini 2 yıldır göremiyor

Yasemin Merdan’ın ayrıca içeri girerken 1 aylık olan çocuğu sütten kesilmiş ve 2 yıldan fazla içerde tutulan annesi o süre içerisinde çocuğuyla görüştürülmemiştir. Yakınlarının anlattığına göre, annesine aşırı düşkün olan Mahir bebek annesinden sonra bir süre rahatsızlanarak kendine gelememiş. Mahkeme sürecinde 2 yaşında olan çocuğu ile görüştürülemeyen genç anne Yasemin’in ise artık bu durumdan bir an önce kurtulmak istediğini bildirdi.n Tutuklanmadan iki buçuk yıl önce evlenen Yasemin Merdan, iki yıldır cezaevinde tutuluyor. Avukatının açıklamasına göre, isnat edilen suçun hiçbir somut karşılığı olmadığı ve Yasemin Merdan’ın iki yıldan fazla cezaevinde tutulmasına rağmen suçunun dahi ne olduğunu bilmediği, küçük oğlu Mahir’in annesine olan düşkünlüğüne rağmen mahkeme de verilen aralarda dahi çocuğuyla görüştürülemiyor. Mahkeme tarihinin ertelenmesine karar verilmesi Merdan’ın yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

Beni de anneme götürün diye ağlıyor

Bütün bu keyfi suçlamalar ve tanıkların delilsiz ifadelerine rağmen hala içerde tutulan Yasemin Merdan, iki kez çıkarıldığı mahkemelerde de tahliye alamayarak tutuklu kalmıştı. En son mahkemede 4 ay sonrasına ertelenen duruşma ise 3 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Her mahkemede adliye koridorlarında büyük bir heyecan içinde bekleyen ailesi bu sefer umutlu olduğunu belirtti. Sorularımızı cevaplayan Yasemin Merdan’ın Kayın Validesi, “İnşallah en kısa zamanda biter. Şu yazın sıcağında içerde bunalıyorlar. Dile kolay üçüncü yazı içerdeki. Torunum Mahir, özlemle annesini bekliyor. Geçenlerde olan şu hadiseyi beyan etmek isterim; geçenlerde oturma odasında sinek görmüş. O küçük sineği yavru zannederek annesinin kaybolduğunu düşünmüş ve sineğin annesini her tarafta arıyordu. Beni de anneme götürün diye ağladı. Artık bitsin bu zulüm istiyoruz” şeklinde konuştu.

HABER: CEMİL SAİD DEMİRDÖĞMEZ

Etiketler: mersin, yasemin merdan, tutuklu, cezaevi, mahkeme, dava, bebek
Okunma Sayısı: 809
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrat adaylar milletvekili oldu

    KHK’lı akademisyenler Meclise girdi

    ABD'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilk açıklama

    İki yıldır oğluna hasret

    Demokrasi sınavı devam ediyor

    Tasfiye varsa adalet yoktur

    Yeni sistem ile değişen 10 şey

    AB: Türk halkı demokratik süreçlere ve hukuk üstünlüğüne bağlılığını teyit etti

    Bu minik 'bilgisayar' pirinç tanesinden bile küçük...

    İsrail'in keyfiliği sürüyor: Ebru Özkan'ın gözaltı süresi bir hafta daha uzatıldı

    CHP MYK'sı yarın 11.00'da toplanacak

    AGİT: Adaylara eşit koşullar sunulmadı

    CHP içinden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

    Meral Akşener yarın açıklama yapacak

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Erdoğan'a OHAL'i kaldırma çağrısı yaptı

    Seçimin faturası 12 milyar dolar

    NATO sekreteri Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuştu

    AB Komisyonu: Güvenmek istiyoruz

    Bitlis'ten acı haber geldi!

    Göktaşı furyası... 'Küçümsenmeyecek maddi gelir elde ettiler'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İki yıldır oğluna hasret
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk ve demokrasi mücadelesine devam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kader ve sebepler
    Cevher İLHAN

    Seçim sonuçlarının doğru okunması
    Genel

    Demokrasi sınavı devam ediyor
    Ahmet BATTAL

    Tahterevallinin merkezinde duranlar
    Genel

    Tasfiye varsa adalet yoktur
    Genel

    ABD'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilk açıklama
    Orhan GÜLER

    Seküler kimlikli tek adamlıktan muhafazakâr kimlikli tek adama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.