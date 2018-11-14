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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İmar barışı başvurularında son durum?

14 Kasım 2018, Çarşamba 10:45
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçmişte yüksek binaların ihtiyaç olduğunu ama bugün bakıldığında şehirlerin silüetini bozan, bilhassa kentsel dönüşümde, yüksek binaları istemediklerini belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı." ifadelerini kullandı.

"5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün için 5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart. Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25’i geçmeyecek. Ülkemizin şehirlerinin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz." dedi.

"Yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Kentsel dönüşümü yapacak firmanın teknik ve mali yeterliliğinin olması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"2050'de denizlerde plastik atık miktarının balıkları geçecek"

Bakan Kurum, 2050'de denizlerde plastik atık miktarının balıkları geçeceğini belirtti.

"Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz"

Kurum, "Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz." diye konuştu.

"Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanmakta"

2019'dan itibaren plastik poşetlerin 25 kuruş olacağını yineleyen Kurum, "Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanmakta. Poşetleri ücretli hale getirerek kişi başı kullanımı 2019'da 440 adetten 90'a, 2025 yılında ise 40'a düşürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle yüzde 90 tasarruf sağlamış olacağız. " ifadesini kullandı.

"Hedefimiz 81 ilde en az bir millet bahçesi yapmak"

Hedeflerinin 81 ilde en az bir millet bahçesi yapmak olduğunu ifade eden, "Sadece İstanbul'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 artırıyoruz. İstanbul'da 5 millet bahçemizi hafta sonu Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız." dedi.

"Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracağız" 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 7-8 artacağını açıkladı.

"Deniz kirliliği cezasını 5 kat artırıyoruz"

Kurum, "Deniz kirliliğine neden olan firmalara, gemilere de cezai işlemin miktarını 5 kat artırıyoruz. Kimse bizim denizlerimizi kirletmesin." şeklinde konuştu.

"İmar barışından 8 milyon 600 bin kişi faydalandı"

Kurum, imar barışıyla ilgili, "Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız uygulamadan faydalandı. Beklentimiz, yaklaşık 14-15 milyon vatandaşımızın faydalanması." dedi.

AA

Etiketler: kurum, imar barışı
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