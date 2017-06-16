İstanbul merkezli 7 ilde eski Bank Asya yöneticilerine yönelik operasyon

Bank Asya'ya yönelik yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 78 şüpheliden 40'ı yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bankanın eski genel müdür ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 7 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 40 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde arama yapılıyor. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA

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