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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İstinaf Mahkemesi asitçi enişteye verilen cezayı uygun buldu

01 Şubat 2017, Çarşamba 13:27
İstinaf Mahkemesi, eşinin üç yaşındaki yeğeni Y.K.'nın yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman'ın aldığı cezaya ilişkin kararını verdi.

Yerel mahkemenin 9 yıl 36 aylık hapis cezasına ilişkin kararını yasaya uygun bulan İstinaf Mahkemesi, duruşma savcısı, bakanlık ve müşteki tarafın cezanın arttırılması, sanığın da cezanın düşürülmesi yönündeki istinaf taleplerini esastan reddetti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde eşinin üç yaşındaki yeğeni Y.K.'nın yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesi ile Cihan Araçman'ı "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırdı. Cihan Araçman'ın dosyası, cezayı az bulan duruşma savcısı, Ail ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Y.K.'nın ailesi ile cezayı çok bulan sanığın avukatları tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

TARAFLAR DOSYAYI İSTİNAF ETTİ

Duruşma savcısı Harun Veli Koçali istinaf talepli başvurusunda, sanığın, mağdur çocuğun yüzüne sülfirik asit attığını hatırlatarak, "Sanık, sülfirik asidin çocuk tarafından yutulabilir ve solunabilirdi. Sanık, sülfirik asidin yutulması ve soluması durumunda da mağdur çocuğun ölümüne neden olacağını öngörmeliydi. Bunu öngörecek eğitimde ve yaştadır" gerekçesi ile sanığa "Kasten yaralama" suçundan verilen 9 yıl 36 aylık hapis cezasının kaldırılarak, "Kasten adam öldürme teşebbüs" suçundan ceza verilmesini istedi. Mağdur Y.K.'nın ailesi ve dosyaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da benzer gerekçeler öne sürerek sanığa "Kasten yaralama" suçundan verilen 9 yıl 36 aylık hapis cezasının kardırılarak "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanığın avukatları da müvekkilleri Cihan Araçman'ın mağdur Y.K.'ya attığı maddenin boya olduğunu sanarak attığını, asit içerikli olduğunu bilmediğini, müvekkillerinin suç kastının ve ceza ehliyetinin bulunmadığını,müvekkillerine verilen cezada alt sınırdan uzaklaşıldığını öne sürerek, "Kasten yaralama" suçundan verilen 9 yıl 36 aylık hapis cezanın kaldırılarak, "Yaralama" suçundan ceza verilmesini istediler. Sanığın avukatları, istinaf başvurularında tutuklu yargılanan müvekkilleri Cihan Araçman'ın tahliye edilmesini de istedi.

İSTİNAF YEREL MAHKEMENİN KARARINI YASAYA UYGUN BULDU 

Dosyanın göndrildiği, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde "Kasten yaralama" suçlarına bakan 11. Ceza Dairesi, tarafların istinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.  Oy birliği ile alınan kararda, yerel mahkemenin "Kasten yaralama" suçundan Cihan Araçman'a verdiği 9 yıl 36 aylık hapis cezası yasaya uygun bulunarak tüm tarafların istinaf talepleri esastan reddedildi. Daire, Cihan Araçman'ın avukatlarının tahliye talebini de oybirliği ile reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YARGITAY YOLU AÇIK

Yasaya göre İstinaf Mahkemeleri'nin 5 yıldan fazla olan cezalara ilişkin kararlarında Yargıtay yolu açık. Dosya, taraflardan birinin başvurusu ile Yargıtay'a taşınabilir.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Cihan Araçman, 17 Ekim 2015 tarihinde Ataşehir'de ailece gittikleri restoranın Oyun alanında oynayan eşinin kızkardeşinin üç yaşındaki oğlu Y.K.'nın suratına asit içerikli madde attığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Ardından tutuklanan Cihan Araçman için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde Cihan Araçman'ı, "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırdı. Cihan Araçman cezayı çok bulduğu için, Y.K.'nın ailesi ve duruşma savcısı da cezayı az bulduğu için İstinaf talebinde bulunmuştu.

 

Etiketler: asit, enişte
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