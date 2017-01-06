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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Kahraman polisin ailesi için seferberlik...

06 Ocak 2017, Cuma 14:43
İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp, katliamı önledikten sonra şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in ailesine destek olmak için Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar seferber oldu.

Sosyal medyada başlatılan kampanyada, 'Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin' , 'üç çocuğu en iyi özel okullarda burslu okutulsun', &eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin' çağrıları yapıldı. 'Onun hakkı ödenemez' denilerek, bu talepler imzaya açıldı. İmzaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

Ayrıca İzmir Adalet Sarayı'nın adının da 'İzmir Fethi Sekin Adalet Sarayı' olmalı diye çağrıda bulunuldu.

'ŞEHİDİN OĞLU BİZE EMANET'

İzmir'deki kulüpler de şehit polis Fethi Sekin'in futbolcu olan oğlu Burak Tolunay Sekin'e sahip çıktı. İzmirgücü'nde futbola başlayan 2006 doğumlu Burak Tolunay, Altınordu U10 ve U11 takımlarında oynadıktan sonra, kısa bir süre önce Altay altyapısına transfer oldu. 

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Bayraklı Adliyesi'ndeki terör saldırısında canını hiçe sayarak büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Burak Tolunay bizim çoçuğumuz. Kahraman şehidimizin oğlu Altay altyapısındadır. Şehidimizin ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Altay yönetimi olarak çocuğumuzun tüm spor ve eğitim masraflarını üstleneceğiz" dedi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise "Biz Burak'ın yanındayız. Burak’ın geleceği için, sadece bir maçlığına değil, ömür boyu yanında, ona destek olmaya hazırız" diye konuştu.

İzmir'de şehit olan polis memurunun çocuklarına eğitim desteği

İzmir Adliyesi'ne yönelik dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlenecek.

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Meclis Başkanı Rebii Akdurak imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"5 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin, sonsuza kadar İzmirlilerin kalbinde yaşayacak. Şehit polisimiz Fethi Sekin, cesaretin ve vatan sevgisinin sembolü olacak bu kahramanlığı ile İzmir'in ve ülkemizin teröre boyun eğmeyeceğini de bir kez daha göstermiştir. Şehit polis memuru Fethi Sekin ile aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Gözün arkada kalmasın Fethi Sekin, ailen bize emanet. Çocuklarının eğitimini İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak üstleneceğiz. İzmir seni asla unutmayacak."

İzmir şehitlerinin adı okullarda yaşatılacak

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayraklı'daki Merkez İlkokulunun ismi Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu, Bornova'daki Yeşilçam İlkokulunun ismi ise Şehit Katip Musa Can İlkokulu olarak değiştirildi.

Açıklamada İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Nasıl ki 15 Temmuz hain terör saldırısında Ömer Halisdemir kahramanca mücadele ederek tüm ülkenin geleceğini değiştirdiyse, üzülerek yaşadığımız İzmir Adliyesine yapılan hain terör saldırısında kahraman şehit polisimizin onurlu mücadelesi olmasaydı çok büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilecektik. Canını siper ederek birçok insanın canını kurtaran şehit polisimiz Fethi Sekin gibi kahramanlar olduğu sürece milletimiz için hedeflenen kötü niyetler hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza elimizden gelen desteği ve yardımı yapmaya hazırız. Şehitlerimizin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkılacağına milletimizin şüphesi olmasın."

AA - DHA

Etiketler: izmir, fethi sekin
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