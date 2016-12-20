Kalkışma kimyaları bozdu

Yazar Fehmi Koru, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ülkenin ve ülkeyi yönetenlerin kimyasını bozduğunu söyledi. Koru, “Demokrasinin sorun çözme konusunda bazı zorlukları olduğu bilinir; denge ve denetleme mekanizmaları sebebiyle, hükümetler, kendilerini daha titiz olma yükümlülüğü altında hissederler. Kestirme çözümler bulunamaz, kararlar kolayca alınamaz” dedi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu demokrasiyle aşacağını belirten Koru, “Kimse demokrasinin ‘ideal’ sistem olduğunu iddia etmiyor; yine de beşeri sistemler içerisinde en kolay ve en az zararlı sistemdir demokrasi… Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu devasa sorunlar da, hiç kuşkusuz, daha az demokrasi ile değil daha çok demokrasi ile çözülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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