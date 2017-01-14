'Kalp krizi geçirdi' iddiasına cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında çıkan kalp krizi geçirdiği haberlerini yalanlayarak "Elhamdülillah şeker hariç hiçbir sorunum yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

AÇIKLAMA YAPTI

Çok geçmeden konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökçek, hastaneye kardeşinin eşini ziyarete gittiğini ve kendi sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"ONLAR ARZU ETTİKLERİNİ YAZMIŞLAR"

Şeker dışında herhangi bir sorunu olmadığını da sözlerine ekleyen Gökçek, haberi yapan Cumhuriyet gazetesini de eleştirerek "Onlar arzu ettiklerini yazmışlar" dedi.