Kandilli Rasathanesi'nden endişelendiren 'deprem' açıklamaları...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, " Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık"dedi. Prof.Dr. Özener, " Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin 18. yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. Kandilli Rasathanesinde düzenlenen toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" dedi. Özener, ayrıca Bodrum'da yaşanan deprem hareketliliği ile ilgili bilgi vererek, “21 Temmuz'dan bu yana 8 bin adet deprem kaydettik" dedi. Özener, bölgede deprem hareketliliğinin bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini belirtti. *** Okumak için tıklayınız: Marmara Depremi'nde vefat edenler dualarla hatırlandı Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor? 7 milyon riskli konut Felaketten ders almıyoruz *** Endişelendiren 'deprem' açıklamaları Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endiselendiren-deprem-aciklamalari_440508 *** Deprem musibetine ne kadar hazırız? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/tedirgin-eden-gercekleri-acikladi-deprem-musibetine-ne-kadar-haziriz_424811 *** Endişe veren gerçekler... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endise-veren-gercekler_427728 *** Tehlike büyük, tedbirler küçük Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu. Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi. Devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/acinin-17-yili-17-agustos_407127 *** Gözlemlediği ''asıl tehlike''yi açıkladı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/gozlemledigi-asil-tehlike-yi-acikladi_425365 DHA

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