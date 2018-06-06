Kara mizah ciddiye alındı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’in Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin incelemesini tamamladı.
YÖK, Yiğiter’in mizah içeren tweetlerini ciddiye alarak hazırladığı raporunda yer verdi. Raporda, Yiğiter’in, “Biz ihraç edilmişler de kampusa yanımızda zincir, satır, pala ile gelirsek içeri alınıyoruz öyle mi?” diye paylaştığı ironi (kara mizah) içeren mesajına, “kampusa öğrenci adı altında olay çıkarmaya geleceğinizi belirten birçok paylaşımda bulundunuz” denildi.