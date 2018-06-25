Kesin olmayan sonuçlar belli oldu: İşte 27. Dönemin Milletvekilleri...

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Sandıkların yüzde 77'sinin açıldığı (saat 03.45 itibarıyla) yurt dışı oyların tamamının sayılmasının ardından listede değişiklik olabileceği belirtildi. Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde: ADANA AK Parti 1- Jülide Sarıeroğlu 2- Tamer Dağlı 3- Mehmet Şükrü Erdinç 4- Ahmet Zenbilci 5- Abdullah Doğru MHP 1- Muharrem Varlı 2- Ayşe Sibel Ersoy CHP 1- Ayhan Barut 2- Orhan Sümer 3- Müzeyyen Şevkin 4- Burhanettin Bulut İYİ Parti 1- İsmail Koncuk 2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu HDP 1- Tülay Hatımoğulları Oruç 2- Kemal Peköz ADIYAMAN AK Parti 1- Ahmet Aydın 2- İbrahim Halil Fırat 3- Muhammed Fatih Toprak 4- Yakup Taş CHP 1- Abdurrahman Tutdere AFYONKARAHİSAR AK Parti 1- Veysel Eroğlu 2- Ali Özkaya 3- İbrahim Yurdunuseven MHP 1- Mehmet Taytak CHP 1- Burcu Köksal İYİ Parti 1- Gültekin Uysal AĞRI AK Parti 1- Ekrem Çelebi HDP 1- Berdan Öztürk 2- Dirayet Dilan Taşdemir 3- Abdullah Koç AMASYA AK Parti 1- Mustafa Levent Karahocagil 2- Hasan Çilez CHP 1- Mustafa Tuncer ANKARA 1. Bölge AK Parti 1- Yıldırım Tuğrul Türkeş 2- Fatih Şahin 3- Yalçın Akdoğan 4- Ali İhsan Arslan MHP 1- Mevlüt Karakaya CHP 1- Tekin Bingöl 2- Levent Gök 3- Ali Haydar Hakverdi 4- Bülent Kuşoğlu 5- Gamze Taşcıer İYİ Parti 1- Koray Aydın 2- İbrahim Halil Oral HDP 1- Filiz Kerestecioğlu Demir ANKARA 2. Bölge AK Parti 1- Mustafa Destici 2- Lütfiye Selva Çam 3- Emrullah İşler 4- Orhan Yegin 5- Arife Polat Düzgün 6- Zeynep Yıldız MHP 1- Sadir Durmaz 2- Nevin Taşlıçay CHP 1- Murat Emir 2- Yıldırım Kaya İYİ Parti 1- Şenol Bal ANKARA 3. Bölge AK Parti 1- Mehmet Naci Bostancı 2- Asuman Erdoğan 3- Nevzat Ceylan 4- Barış Aydın 5- Hacı Turan MHP 1- Yaşar Yıldırım 2- Erkan Haberal CHP 1- Ahmet Haluk Koç 2- Nihat Yeşil 3- Servet Ünsal İYİ Parti 1- Durmuş Yılmaz 2- Ayhan Altıntaş ANTALYA AK Parti 1- Mevlüt Çavuşoğlu 2- Mustafa Köse 3- Sena Nur Çelik 4- İbrahim Aydın 5- Atay Uslu 6- Kemal Çelik MHP 1- Abdurrahman Başkan CHP 1- Deniz Baykal 2- Çetin Osman Budak 3- Rafet Zeybek 4- Aydın Özer 5- Cavit Arı İyi Parti 1- Feridun Bahşi 2- Hasan Subaşı 3- Tuba Vural Çokal HDP 1- Kemal Bülbül ARTVİN AK Parti 1- Ertunç Erkan Balta CHP 1- Uğur Bayraktutan AYDIN AK Parti 1- Mustafa Savaş 2- Bekir Kuvvet Erim 3- Metin Yavuz MHP 1- Deniz Depboylu CHP 1- Bülent Tezcan 2- Hüseyin Yıldız 3- Süleyman Bülbül İYİ Parti 1- Aydın Adnan Sezgin BALIKESİR AK Parti 1- Adil Çelik 2- Belgin Uygur 3- Yavuz Subaşı 4- Mustafa Canbey 5- Pakize Mutlu Aydemir CHP 1- Ahmet Akın 2- Fikret Şahin 3- Ensar Aytekin İYİ Parti 1- İsmail Ok BİLECİK AK Parti 1- Selim Yağcı CHP 1- Yaşar Tüzün BİNGÖL AK Parti 1- Cevdet Yılmaz 2- Feyzi Berdibek HDP 1- Erdal Aydemir BİTLİS AK Parti 1- Cemal Taşar 2- Vahit Kiler HDP 1- Mahmut Celadet Gaydalı BOLU AK Parti 1- Arzu Aydın 2- Fehmi Küpçü CHP 1- Tanju Özcan BURDUR AK Parti 1- Bayram Özçelik 2- Yasin Uğur CHP 1- Mehmet Göker BURSA 1. Bölge AK Parti 1- Hakan Çavuşoğlu 2- Mustafa Esgin 3- Refik Özen 4- Emine Yavuz Gözgeç 5- Ahmet Kılıç MHP 1- İsmet Büyükataman CHP 1- Lale Karabıyık 2- Erkan Aydın 3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu İYİ Parti 1- İsmail Tatlıoğlu BURSA 2. Bölge AK Parti 1- Efkan Ala 2- Osman Mesten 3- Vildan Yılmaz Gürel 4- Zafer Işık 5- Muhammet Müfit Aydın 6- Atilla Ödünç MHP 1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu CHP 1- Orhan Sarıbal 2- Yüksel Özkan İYİ Parti 1- Ahmet Kamil Erozan ÇANAKKALE AK Parti 1- Bülent Turan 2- Jülide İskenderoğlu CHP 1- Muharrem Erkek 2- Özgür Ceylan ÇANKIRI AK Parti 1- Muhammet Emin Akbaşoğlu 2- Salim Çivitcioğlu ÇORUM AK Parti 1- Ahmet Sami Ceylan 2- Oğuzhan Kaya 3- Erol Kavuncu CHP 1- Tufan Köse DENİZLİ AK Parti 1- Cahit Özkan 2- Şahin Tin 3- Ahmet Yıldız 4- Nilgün Ök CHP 1- Gülizar Biçer Karaca 2- Kazım Arslan 3- Haşim Teoman Sancar İYİ Parti 1- Yasin Öztürk DİYARBAKIR AK Parti 1- Mehmet Mehdi Eker 2- Ebubekir Bal 3- Oya Eronat HDP 1- Adnan Selçuk Mızraklı 2- Salihe Aydeniz 3- İmam Taşçıer 4- Remziye Tosun 5- Hişyar Özsoy 6- Semra Güzel 7- Garo Paylan 8- Dersim Dağ 9- Musa Farisoğulları EDİRNE AK Parti 1- Fatma Aksal CHP 1- Okan Gaytancıoğlu 2- Erdin Bircan İYİ Parti 1- Orhan Çakırlar ELAZIĞ AK Parti 1- Metin Bulut 2- Sermin Balık 3- Zülfü Tolga Ağar 4- Zülfü Demirbağ CHP 1- Gürsel Erol ERZİNCAN AK Parti 1- Süleyman Karaman 2- Burhan Çakır ERZURUM AK Parti 1- Recep Akdağ 2- Zehra Taşkesenlioğlu 3- Selami Altınok 4- İbrahim Aydemir MHP 1- Kamil Aydın İYİ Parti 1- Muhammet Naci Cinisli ESKİŞEHİR AK Parti 1- Nabi Avcı 2- Harun Karacan 3- Emine Nur Günay MHP 1- Metin Nurullah Sazak CHP 1- Utku Çakırözer 2- Jale Nur Süllü İYİ Parti 1- Arslan Kabukcuoğlu GAZİANTEP AK Parti 1- Abdulhamit Gül 2- Ahmet Uzer 3- Mehmet Erdoğan 4- Abdullah Nejat Koçer 5- Derya Bakbak 6- Ali Şahin 7- Müslüm Yüksel 8- Mehmet Sait Kirazoğlu MHP 1- Ali Muhittin Taşdoğan 2- Sermet Atay CHP 1- Bayram Yılmazkaya 2- İrfan Kaplan İYİ Parti 1- İmam Hüseyin Filiz HDP 1- Mahmut Toğrul GİRESUN AK Parti 1- Cemal Öztürk 2- Kadir Aydın 3- Sabri Öztürk CHP 1- Necati Tığlı GÜMÜŞHANE AK Parti 1- Hacı Osman Akgül 2- Cihan Pektaş HAKKARİ HDP 1- Leyla Güven 2- Sait Dede 3- Özgür Zeydanoğlu HATAY AK Parti 1- Hacı Bayram Türkoğlu 2- Hüseyin Yayman 3- Abdulkadir Özel 4- Hüseyin Şanverdi MHP 1- Lütfi Kaşıkçı 2- İbrahim Gül CHP 1- Mehmet Güzelmansur 2- Suzan Şahin 3- Serkan Topal 4- İsmet Tokdemir HDP 1- Barış Atay Mengüllüoğlu ISPARTA AK Parti 1- Süreyya Sadi Bilgiç 2- Recep Özel 3- Mehmet Uğur Gökgöz İYİ Parti 1- Aylin Cesur MERSİN AK Parti 1- Lütfi Elvan 2- Ali Cumhur Taşkın 3- Zeynep Gül Yılmaz 4- Hacı Özkan MHP 1-Olcay Kılavuz 2-Baki Şimşek CHP 1- Cengiz Gökçel 2- Alpay Antmen 3- Ali Mahir Başarır İYİ Parti 1- Behiç Çelik 2- Zeki Hakan Sıdalı HDP 1- Fatma Kurtulan 2- Rıdvan Turan İSTANBUL 1. Bölge AK Parti 1- Berat Albayrak 2- Nurettin Canikli 3- Mustafa Ataş 4- Erol Kaya 5- Vedat Demiröz 6- Ravza Kavakcı Kan 7- Osman Boyraz 8- İsmet Uçma 9- Mihrimah Belma Satır 10- Ahmet Berat Çonkar 11- Hulusi Şentürk 12- Müşerref Pervin Tuba Durgut 13- Eyüp Özsoy 14- Serkan Bayram 15- Fatih Süleyman Denizolgun MHP 1- Edip Semih Yalçın 2- İzzet Ulvi Yönter CHP 1- İbrahim Özden Kaboğlu 2- Mehmet Akif Hamzaçebi 3- Gamze Akkuş İlgezdi 4- Onursal Adıgüzel 5- Fethi Açıkel 6- Gürsel Tekin 7- İlhan Kesici 8- Oğuz Kaan Salıcı 9- Mahmut Tanal 10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü 11- Hüseyin Emre Bağce İYİ Parti 1- Hayrettin Nuhoğlu 2- Ahmet Çelik 3- Yavuz Ağıralioğlu HDP 1- Pervin Buldan 2- Musa Piroğlu 3- Erkan Baş 4- Erol Katırcıoğlu İSTANBUL 2. Bölge AK Parti 1- Süleyman Soylu 2- Fatma Betül Sayan Kaya 3- Volkan Bozkır 4- Abdullah Güler 5- Hasan Turan 6- Serap Yaşar 7- Aziz Babuşcu 8- Şirin Ünal 9- Canan Kalsın 10- Ahmet Hamdi Çamlı 11- Markar Eseyan 12- Mustafa Demir 13- İffet Polat MHP 1- Celal Adan 2- Cemal Çetin CHP 1- Kadri Enis Berberoğlu 2- Aykut Erdoğdu 3- Ahmet Ünal Çeviköz 4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu 5- Yüksel Mansur Kılınç 6- Yunus Emre 7- Gökan Zeybek 8- Ali Şeker İYİ Parti 1- Ümit Özdağ 2- Fatih Mehmet Şeker HDP 1- Ahmet Şık 2- Oya Ersoy 3- Hüda Kaya İSTANBUL 3. Bölge AK Parti 1- Numan Kurtulmuş 2- Mehmet Muş 3- Akif Çağatay Kılıç 4- Mehmet Doğan Kubat 5- Tülay Kaynarca 6- Halis Dalkılıç 7- Emine Sare Aydın Yılmaz 8- Nevzat Şatıroğlu 9- Zafer Sırakaya 10- Rümeysa Kadak 11- Ahmet Mücahit Arınç 12- Mustafa Yeneroğlu 13- Erkan Kandemir 14- Şamil Ayrım 15- Alev Dedegil MHP 1- Feti Yıldız 2- İsmail Faruk Aksu 3- Arzu Erdem CHP 1- Engin Altay 2- Erdoğan Toprak 3- Mehmet Bekaroğlu 4- Zeynel Emre 5- Sibel Özdemir 6- Özgür Karabat 7- Turan Aydoğan 8- Emine Gülizar Emecan 9- Nazır Cihangir İslam İYİ Parti 1- Abdul Ahat Andican 2- Ümit Beyaz 3- Hayati Arkaz HDP 1- Zeynel Özen 2- Dilşat Canbaz Kaya 3- Hakkı Saruhan Oluç 4- Ali Kenanoğlu 5- Züleyha Gülüm İZMİR 1. Bölge AK Parti 1- Binali Yıldırım 2- Mahmut Atilla Kaya 3- Ceyda Bölünmez Çankırı 4- Cemal Bekle MHP 1- Hasan Kalyoncu CHP 1- Ahmet Tuncay Özkan 2- Murat Bakan 3- Özcan Purçu 4- Kani Beko 5- Mehmet Ali Çelebi 6- Tacettin Bayır 7- Ednan Arslan İYİ Parti 1- Dursun Müsavat Dervişoğlu HDP 1- Serpil Kemalbay Pekgözegü İZMİR 2. Bölge AK Parti 1- Hamza Dağ 2- Fehmi Alpay Özalan 3- Necip Nasır 4- Yaşar Kırkpınar MHP 1- Tamer Osmanağaoğlu CHP 1- Kemal Kılıçdaroğlu 2- Selin Sayek Böke 3- Kamil Okyay Sındır 4- Atila Sertel 5- Sevda Erdan Kılıç 6- Mahir Polat 7- Bedri Serter İYİ Parti 1- Aytun Çıray HDP 1- Murat Çepni KARS AK Parti 1- Ahmet Arslan 2- Yunus Kılıç HDP 1- Ayhan Bilgen KASTAMONU AK Parti 1- Hakkı Köylü 2- Metin Çelik CHP 1- Hasan Baltacı KAYSERİ AK Parti 1- Mehmet Özhaseki 2- Mustafa Elitaş 3- Taner Yıldız 4- İsmail Emrah Karayel 5- İsmail Tamer 6- Hülya Nergis MHP 1- İsmail Özdemir 2- Mustafa Baki Ersoy CHP 1- Çetin Arık İYİ Parti 1- Dursun Ataş KIRKLARELİ AK Parti 1- Selahattin Minsolmaz CHP 1- Türabi Kayan 2- Vecdi Gündoğdu KIRŞEHİR AK Parti 1- Mustafa Kendirli CHP 1- Metin İlhan KOCAELİ AK Parti 1- Fikri Işık 2- İlyas Şeker 3- Radiye Sezer Katırcıoğlu 4- Mehmet Akif Yılmaz 5- Sami Çakır 6- Cemil Yaman 7- Emine Zeybek MHP 1- Saffet Sancaklı CHP 1- Fatma Kaplan Hürriyet 2- Haydar Akar 3- Tahsin Tarhan İYİ Parti 1- Lütfü Türkkan HDP 1- Ömer Faruk Gergerlioğlu KONYA AK Parti 1- Ahmet Sorgun 2- Tahir Akyürek 3- Orhan Erdem 4- Leyla Şahin Usta 5- Ziya Altunyaldız 6- Hacı Ahmet Özdemir 7- Gülay Samancı 8- Abdullah Ağralı 9- Selman Özboyacı 10- Halil Etyemez MHP 1- Mustafa Kalaycı 2- Esin Kara CHP 1- Abdullatif Şener 2- Abdulkadir Karaduman İYİ Parti 1- Fahrettin Yokuş KÜTAHYA AK Parti 1- Ahmet Tan 2- İshak Gazel 3- Ceyda Çetin Erenler MHP 1- Ahmet Erbaş CHP 1- Ali Fazıl Kasap MALATYA AK Parti 1- Bülent Tüfenkci 2- Öznur Çalık 3- Ahmet Çakır 4- Hakan Kahtalı MHP 1- Mehmet Celal Fendoğlu CHP 1- Veli Ağbaba MANİSA AK Parti 1- Murat Baybatur 2- Uğur Aydemir 3- İsmail Bilen 4- Semra Kaplan Kıvırcık 5- Mehmet Ali Özkan MHP 1- Erkan Akçay CHP 1- Özgür Özel 2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 3- Bekir Başevirgen İYİ Parti 1- Tamer Akkal KAHRAMANMARAŞ AK Parti 1- Mahir Ünal 2- Ahmet Özdemir 3- Celalettin Güvenç 4- İmran Kılıç 5- Mehmet Cihat Sezal 6- Habibe Öçal MHP 1- Sefer Aycan İYİ Parti 1- Faruk Atlı MARDİN AK Parti 1- Şeyhmus Dinçel 2- Cengiz Demirkaya HDP 1- Mithat Sancar 2- Pero Dundar 3- Tuma Çelik 4- Ebrü Günay MUĞLA AK Parti 1- Mehmet Yavuz Demir 2- Yelda Erol Gökcan CHP 1- Mürsel Alban 2- Suat Özcan 3- Burak Erbay 4- Süleyman Girgin İYİ Parti 1- Metin Ergun MUŞ AK Parti 1- Mehmet Emin Şimşek 2- Abdulselam Er HDP 1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit 2- Mensur Işık NEVŞEHİR AK Parti 1- Mustafa Açıkgöz 2- Yücel Menekşe CHP 1- Faruk Sarıaslan NİĞDE AK Parti 1- Yavuz Ergun 2- Selim Gültekin CHP 1- Ömer Fethi Gürer ORDU AK Parti 1- Şenel Yediyıldız 2- Ergün Taşcı 3- Metin Gündoğdu MHP 1- Cemal Enginyurt CHP 1- Seyit Torun 2- Mustafa Adıgüzel RİZE AK Parti 1- Hayati Yazıcı 2- Osman Aşkın Bak 3- Muhammed Avcı SAKARYA AK Parti 1- Ali İhsan Yavuz 2- Recep Uncuoğlu 3- Kenan Sofuoğlu 4- Çiğdem Erdoğan Atabek MHP 1- Muhammed Levent Bülbül CHP 1- Engin Özkoç İYİ Parti 1- Ümit Dikbayır SAMSUN AK Parti 1- Ahmet Demircan 2- Yusuf Ziya Yılmaz 3- Çiğdem Karaaslan 4- Fuat Köktaş 5- Orhan Kırcalı MHP 1- Erhan Usta CHP 1- Kemal Zeybek 2- Neslihan Hancıoğlu İYİ Parti 1- Bedri Yaşar SİİRT AK Parti 1- Osman Ören HDP 1- Meral Danış Beştaş 2- Sıdık Taş SİNOP AK Parti 1- Nazım Maviş CHP 1- Barış Karadeniz SİVAS AK Parti 1- İsmet Yılmaz 2- Mehmet Habib Soluk 3- Semiha Ekinci MHP 1- Ahmet Özyürek CHP 1- Ulaş Karasu TEKİRDAĞ AK Parti 1- Mustafa Şentop 2- Mustafa Yel 3- Çiğdem Koncagül CHP 1- Faik Öztrak 2- İlhami Özcan Aygun 3- Candan Yüceer İYİ Parti 1- Enez Kaplan TOKAT AK Parti 1- Yusuf Beyazıt 2- Mustafa Arslan 3- Özlem Zengin MHP 1- Yücel Bulut CHP 1- Kadim Durmaz TRABZON Ak Parti 1- Muhammet Balta 2- Adnan Günnar 3- Bahar Ayvazoğlu 4- Salih Cora CHP 1- Ahmet Kaya İYİ Parti 1- Hüseyin Örs TUNCELİ CHP 1- Polat Şaroğlu HDP 1- Alican Önlü ŞANLIURFA AK Parti 1- Ahmet Eşref Fakıbaba 2- Mehmet Kasım Gülpınar 3- Halil Özcan 4- Zemzem Gülender Açanal 5- Mehmet Ali Cevheri 6- İbrahim Halil Yıldız 7- Halil Özşavlı 8- Ahmet Akay MHP 1- İbrahim Özyavuz CHP 1- Aziz Aydınlık HDP 1- Nimetullah Erdoğmuş 2- Ayşe Sürücü 3- Nusrettin Maçin 4- Ömer Öcalan UŞAK AK Parti 1- Mehmet Altay 2- İsmail Güneş CHP 1- Özkan Yalım VAN AK Parti 1- Osman Nuri Gülaçar 2- İrfan Kartal 3- Abdulahat Arvas HDP 1- Sezai Temelli 2- Bedia Özgökçe Ertan 3- Murat Sarısaç 4- Muazzez Orhan 5- Tayip Temel YOZGAT AK Parti 1- Bekir Bozdağ 2- Yusuf Başer MHP 1- İbrahim Ethem Sadef CHP 1- Ali Keven ZONGULDAK AK Parti 1- Polat Türkmen 2- Ahmet Çolakoğlu 3- Hamdi Uçar CHP 1- Ünal Demirtaş 2- Deniz Yavuzyılmaz AKSARAY AK Parti 1- İlknur İnceöz 2- Cengiz Aydoğdu MHP 1- Ramazan Kaşlı İYİ Parti 1- Ayhan Erel BAYBURT AK Parti 1- Fetani Battal KARAMAN AK Parti 1- Recep Şeker 2- Selman Oğuzhan Eser CHP 1- İsmail Atakan Ünver KIRIKKALE AK Parti 1- Ramazan Can MHP 1- Halil Öztürk CHP 1- Ahmet Önal BATMAN AK Parti 1- Ziver Özdemir HDP 1- Feleknas Uca 2- Necdet İpekyüz 3- Ayşe Acar Başaran 4- Mehmet Ruştu Tiryaki ŞIRNAK AK Parti 1- Rizgin Birlik HDP 1- Hasan Özgüneş 2- Nuran İmir 3- Hüseyin Kaçmaz BARTIN AK Parti 1- Yılmaz Tunç CHP 1- Aysu Bankoğlu ARDAHAN AK Parti 1- Orhan Atalay CHP 1- Öztürk Yılmaz IĞDIR MHP 1- Yaşar Karadağ HDP 1- Habip Eksik YALOVA AK Parti 1- Ahmet Büyükgümüş 2- Meliha Akyol CHP 1- Özcan Özel KARABÜK AK Parti 1- Cumhur Ünal 2- Niyazi Güneş CHP 1- Hüseyin Avni Aksoy KİLİS AK Parti 1- Mustafa Hilmi Dülger 2- Ahmet Salih Dal OSMANİYE AK Parti 1- Mücahit Durmuşoğlu 2- İsmail Kaya MHP 1- Devlet Bahçeli CHP 1- Baha Ünlü DÜZCE AK Parti 1- Fahri Çakır 2- Ayşe Keşir MHP 1- Ümit Yılmaz AA

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