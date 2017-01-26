KHK'larla 1061 özel okul kapatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Orhan Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile 1061 özel okul kapatılırken, son bir yılda 1021 özel okulun açıldığını söyledi.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) öncülüğünde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Belek'teki Kaya Palazzo Otel'de başladı. 'Eğitimde Öngörüler' temasıyla iki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, özel okulların güçlü bir yapıya sahip olması için her zaman destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'de 8 bin 18 özel okulun 1 milyon 153 bin öğrencisi olduğunu belirten Erdem, son bir yılda 1021 özel okulun açıldığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terör örgütü ile irtibatı olduğunu belirlenen 1060 okulun kapatıldığını kaydeden Erdem, buna rağmen sektörün büyümeye devam ettiğini söyledi. Erdem, “Özel sektör payını artırmak adına ciddi düzenlemeler yaptık. Son 3 yıldır öğrencilere vermeye başladığımız eğitim ve öğretim desteği niyetimizin göstergesidir. Öğrenciler adına şu ana kadar okullarımıza 2 milyar 103 milyon ödeme yapıldı. 2016-2017 yılında öğrenci başına 2 bin 806 lira ilkokul, 3 bin 440 lira ortaokul, 4 bin lira lisedeki öğrencilere destek veriyoruz. Özel okullarda okuyan öğrenci oranı son açılışlarla birlikte yüzde 7.6'ya ulaştı. 4 yıl önce bu oran yüzde 3 idi. 2023 yılındaki hedefimiz bu rakamın yüzde 15'lere ulaşması" diye konuştu.