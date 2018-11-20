"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

KHK’lı vekillerin özgeçmişi oraya sığmadı

20 Kasım 2018, Salı 17:55
İhraç edilen milletvekillerinin TBMM Albümü için verdiği özgeçmişlerde “KHK ile ihraç edildi” ifadelerini çıkaran Meclis’ten açıklama geldi.

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, “Albüm bütünlüğü, yeknesaklık ve fiziki imkansızlığa” dikkat çekti, bu nedenlerle önergede yer alan “KHK ile ihraç edildi” ifadesinin özgeçmişe konulamadığını söyledi. KHK ile ihraç edilen milletvekillerinin özgeçmişleri Meclis’in resmî internet sitesinde de yer alıyor. İlk yayınlanan özgeçmişlerde ihraç edilen milletvekillerinin özgeçmişlerinde “KHK ile ihraç edildi” ifadeleri yer aldı ancak bu ifadeler internet sayfasında fiziki bir yer sorunu olmamasına karşın bir süre sonra kaldırıldı. Şentop internet sitesindeki bu değişiklik içinse açıklama yapmadı.

Etiketler: tbmm, milletvekili, khk, ihraç
Okunma Sayısı: 1196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa'da Mevlid kutlaması

    İngiltere'den insan hakları ihlallerine karşı küresel yaptırım arayışı

    Gül: Yargı da travmayı aşacak

    KHK’lı vekillerin özgeçmişi oraya sığmadı

    Oralara siyaseti sokmayın

    İthal et istemiyoruz

    İsrail'den tahrik dolu yeni işgal adımı

    CHP'den Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol hakkında karar

    ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden flaş açıklama
    📷

    Pek çok insan almak istiyor ama "sadece'' fakirlere veriliyor...

    4 bin kişi tahliye edildi: Patlamalar evleri salladı!

    Okyanus kirliliği alarm veriyor: Midesinden 6 kilo çöp çıktı

    Erdoğan: AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz

    Bahçeli: Cinayet planı anbean devreye sokulmuştur

    Meral Akşener: Sandıkta derslerini almadan akılları başlarına gelmeyecek

    AİHM, Demirtaş dosyasına ilişkin kararını açıkladı

    Milyonlarca vatandaş kredi kartı kullanıyor

    'Bir ay içerisinde yardım ulaşmazsa toplu ölümler başlayacak'

    Adalet Bakanı Gül cezaevlerindeki kişi sayısını açıkladı

    Dünyaca ünlü Airbnb'den dikkat çeken karar

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıkları giderilmeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler! Bu kurula “evet” diyebilir misiniz?
    Genel

    İsrail'de Mavi Marmara şoku
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe İsmet’e yaradı
    Süleyman KÖSMENE

    Salât ü selam metninin kaynağı nedir?
    Genel

    Adalet Bakanı Gül cezaevlerindeki kişi sayısını açıkladı
    Genel

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    Genel

    İslâmi cemaatlerin siyasallaşması
    Genel

    KHK’lı vekillerin özgeçmişi oraya sığmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.