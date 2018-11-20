KHK’lı vekillerin özgeçmişi oraya sığmadı

İhraç edilen milletvekillerinin TBMM Albümü için verdiği özgeçmişlerde “KHK ile ihraç edildi” ifadelerini çıkaran Meclis’ten açıklama geldi.

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, “Albüm bütünlüğü, yeknesaklık ve fiziki imkansızlığa” dikkat çekti, bu nedenlerle önergede yer alan “KHK ile ihraç edildi” ifadesinin özgeçmişe konulamadığını söyledi. KHK ile ihraç edilen milletvekillerinin özgeçmişleri Meclis’in resmî internet sitesinde de yer alıyor. İlk yayınlanan özgeçmişlerde ihraç edilen milletvekillerinin özgeçmişlerinde “KHK ile ihraç edildi” ifadeleri yer aldı ancak bu ifadeler internet sayfasında fiziki bir yer sorunu olmamasına karşın bir süre sonra kaldırıldı. Şentop internet sitesindeki bu değişiklik içinse açıklama yapmadı.

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